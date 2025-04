“Insieme per il Madagascar”: un semplice gesto per sostenere la raccolta di Stelle nello Sport

Genova. Prosegue la bella sfida di Stelle nello Sport per sostenere il progetto “Insieme x il Madagascar”. Un campo polisportivo da allestire a Diego Suarez, nel nord del Madagascar. Ecco l’impegno di Stelle nello Sport al fianco di Next Onlus, grazie all’attività del medico genovese Umberto Valente. Ancora una volta un grande gioco di squadra con associazioni e sportivi liguri.

Due le possibilità per sostenere il progetto “Insieme x il Madagascar”. Tutti coloro che hanno una carta Decathlon possono sostenere il progetto con un gesto, semplice e gratuito. Sarà sufficiente associare la propria Carta Decathlon al codice 2092662416488 di Stelle nello Sport. Lo si può fare nei negozi Decathlon o anche online in pochi passaggi (info su www.stellenellosport.com/insiemeperilmadagascar). Con i propri acquisti (senza alcun costo) si aiuterà il progetto a conquistare punti e, di conseguenza, materiali sportivi. Ad oggi sono già stati acquistati e inviati porte da calcio, canestri, reti di pallavolo e tennis, palloni e altri materiali. E sono stati finanziati i primi lavori di ristrutturazione.

Un altro aiuto prezioso potrà arrivare dalle Associazioni sportive che possono donare materiali (mute, abbigliamento vario, attrezzi, anche usati ma in buono stato) che verranno donati ai giovani sportivi malgasci. E’ possibile consegnare direttamente i materiali presso il Circolo Nuova Valletta Parco dello Sport in Albaro (Via Federico Ricci, 1) previa comunicazione a info@stellenellosport.com. L’impianto sportivo nasce sotto l’egida delle Diocesi di Antsiranana e di Genova per poter permettere a molti più giovani di praticare sport fornendo una valida alternativa alla strada. Una attenzione particolare sarà data a ragazzi con disabilità che ad oggi non hanno spazi e opportunità in quel territorio. “Il Madagascar è grande 2 volte e mezzo l’Italia”, racconta il Prof. Umberto Valente.

“Da sempre è sfruttato, dai Paesi occidentali e dalle Multinazionali. Le sue condizioni sociali ed economiche sono arretrate. È uno degli ultimi tre Paesi al mondo. Con Next Onlus abbiamo dato risposte importanti alle esigenze di cure grazie alla realizzazione dell’ospedale Le Polyclinique Universitaire NEXT. Lo sport è portatore di grandi valori e può essere una eccezionale occasione di aiuto. Con Stelle nello Sport abbiamo iniziato questo progetto e con l’aiuto di tutti vinceremo anche questa bellissima sfida”.

Tutti possono sostenere il progetto con un gesto, semplice e gratuito! Basta associare la propria Carta Decathlon a Stelle nello Sport in pochi e rapidi passaggi direttamente sul link https://shorturl.at/eXT6e oppure direttamente nei Negozi Decathlon comunicando il seguente numero della Carta di Stelle nello Sport 2092662416488.