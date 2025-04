“Insieme per Benedetta” al Moretti, “Flauer” ad Alassio, Festival “Live” a Loano, ma anche cultura e teatro: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Spettacoli teatrali al Teatro Sacco di Savona e al Teatro Nuovo di Valleggia, ma anche l’inizio della rassegna letteraria della Biblioteca di Tovo e la terza edizione del Festival Live di Loano, oltre all’evento benefico “Insieme per Benedetta” al Teatro Moretti di Pietra e alla manifestazione dedicata a fiori, erbe e gusto “Flauer” ad Alassio. Infine per gli amanti dello shopping c’è il Mercato Riviera delle Palme a Cogoleto. Anche questo weekend sarà quindi ricco di appuntamenti per tutti i gusti e le età e non mancheranno nemmeno gli spettacoli teatrali e gli eventi culturali. Ma ora entriamo nel dettaglio di tutti gli appuntamenti del fine settimana.

“INSIEME PER BENEDETTA” AL TEATRO MORETTI

Domenica 6 Aprile, alle ore 18, il Teatro Moretti di Pietra Ligure ospiterà “Insieme per Benedetta“. Evento all’insegna della musica, della magia e della comicità, organizzato dalla nostra Associazione “Il Sorriso di Benedetta ODV” con il Patrocinio del Comune di Pietra Ligure.

L’evento, condotto da Gabriele Gentile e … la sua magia, avrà come protagonisti i comici, Enrique Balbontin e Daniele Raco, mentre la parte musicale vedrà impegnati i Babilonia Ethnic Band.

Il ricavato verrà interamente devoluto al Centro A.I.A.S. di Savona“ che ricordiamo essere un importante Centro di riferimento nella riabilitazione neuromotoria a favore di persone, soprattutto bambini, con disabilità motorie, psichiche, cognitive e comunicative, transitorie e permanenti.

In questo Centro e’ stata seguita e presa in cura Benedetta nel corso della sua breve vita. L’ingresso è ad offerta libera, ma per garantire il vostro posto, a partire da lunedì 10 Marzo, con un’offerta minima di 10 euro, potrete prenotare i biglietti presso la Tabaccheria Rembado di Pietra Ligure in C.so Italia 136 .

Risate, emozioni ed una causa importante : non perdere questa serata speciale.

TERZA EDIZIONE DEL FESTIVAL LIVE A LOANO

A Loano è tutto pronto per la terza edizione del Festival Internazionale Live, nuova denominazione del Festival Internazionale di Loano (più semplicemente Fil), la manifestazione di solidale/spettacolare che si propone di affiancare l’Asd Basket Loano Garassini e Bastapoco odv. Le prime due edizioni del Fil hanno visto la partecipazione di oltre 600 artisti provenienti da tutta Italia e dall’esterno e oltre 8mila persone tra il pubblico. Una manifestazione che ha rappresentato e rappresenta un’ottima vetrina per la promozione del territorio attraverso il talento, l’arte e la solidarietà. Le selezioni in primavera ed il Gran Galà Live estivo sono caratterizzati da un grande spettacolo di suoni, voci, coreografie e luci meravigliose e rappresentano una grande opportunità per i ragazzi, alcuni dei quali hanno ottenuto borse di studio nelle migliori accademie di danza e stage internazionali. Inoltre, il Fil continua a seguire ed incoraggiare la crescita artistica dei giovani partecipanti durante tutto l’anno: ai giovani talenti, infatti, viene messo a disposizione lo studio professionale Luke Studio di Toirano e la Altermagica Music Arte Ensemble.

Il Festival si articola in tre giornate. Il 5 aprile il PalaGarassini ospiterà le selezioni di canto, la masterclass di danza e, alle 21.30, il concerto degli Altermagica con Francesca Lina Valente e Matteo Garbarini e, ospiti speciali, Emanuele Dabbono e la band spagnola degli Artemiz; il 6 aprile, sempre al palazzetto dello sport di via Matteotti, si svolgerà il concorso di danza. Il 12 luglio, invece, sul palco allestito in piazza Italia si terrà il Gran Galà Live con l’esibizione dei finalisti e la premiazione dei vincitori.

VIA ALLA RASSEGNA LETTERARIA DELLA BIBLIOTECA DI TOVO

Prenderà il via sabato 5 aprile la rassegna letteraria “Un tè con le autrici”, iniziativa

culturale organizzata dalla Biblioteca Civica “Mario Borsalino” del Comune di Tovo San Giacomo, che animerà sei fine settimana, da aprile a luglio. Gli incontri si terranno presso la sala eventi del MOT – Museo dell’Orologio da Torre “Bergallo” a Bardino Nuovo e presso il giardino della Biblioteca Civica.

La rassegna nei sei incontri ospiterà un’interessante carrellata che spazierà dalla storia locale di Norma Disconzi e Maria Pia Zacchi, al noir di Cristina Rava, dal romanzo di Barbara Bosio all’esperienza autobiografica di PMA di Nicole Peirano scritta a quattro mani con Gloria Vignola, per concludere in bellezza con Renata Briano e le squisitezze della cucina ligure.

Gli incontri si chiuderanno attorno ad una tazza di tè con dolcetti per condividere e celebrare la bellezza e la magia che ogni scrittrice sa creare attraverso le pagine dei suoi libri.

“FLAUER” AD ALASSIO

La primavera 2025 segna l’inizio di una nuova era per gli eventi in Liguria, con la prima edizione di FLAUER, la manifestazione che porta in scena l’incontro senza precedenti tra natura ed eccellenze gastronomiche del territorio. Per tre giorni, dal 4 al 6 aprile, Alassio si trasforma, e concentra il succo della cultura mediterranea, in un abbraccio tra Liguria e Sicilia, esplorando il legame profondo tra cibo, territorio e sostenibilità alimentare.

“La Città di Alassio è orgogliosa di presentare la prima edizione di FLAUER Alassio, un grande evento che apre la primavera e ospita la cucina del futuro, responsabile e rispettosa del territorio e del nostro ambiente. Mare e terra insieme con i giovani chef siciliani e liguri per disegnare e offrire al pubblico e alla stampa tre giorni di esperienze uniche.” Marco Melgrati, Sindaco di Alassio.

Un programma ricco di talk, masterclass, show cooking, esperienze outdoor e cene esclusive dedicate al racconto della gastronomia del futuro, dove erbe spontanee e fiori, elemento del patrimonio naturale ligure e siciliano, sono parte integrante del gusto e del pensiero di cucina. Piazza Partigiani sarà cuore pulsante di questo “movimento”, dove produttori locali e internazionali, chef e pizzaioli, sentinelle e custodi del territorio, racconteranno prodotti e storie. Dal porto Luca Ferrari, alla ex Chiesa Anglicana, fino ai sentieri sopra Alassio, per pensare, ascoltare, annusare, bere e gustare le mille sfumature di fiori e piante spontanee. Un’immersione virtuale nel Parco Naturale delle Alpi Liguri permetterà di fare esperienza della ricchezza del paesaggio tutto intorno, madre di tantissime bellezze biodiverse. Una collaborazione con il Joia di Milano, una stella Michelin e una stella verde, ristorante di alta cucina naturale, racconterà la vera cucina sostenibile, quella che dialoga costantemente con la terra. I sentieri che solcano le colline di Alassio saranno il palcoscenico, e ad accompagnarci nel viaggio esperti, chef, giornalisti, guide naturali e appassionati di botanica, che si confronteranno per dar vita a un evento “buono”, che diverte e fa riflettere.

AL TEATRO SACCO IN SCENA “ESERCIZI DI STILE”

Sabato 6 aprile, alle ore 21, all’Antico Teatro Sacco di Savona verrà rappresentato lo spettacolo “Esercizi di stile” di Raimond Queneau. Da una semplice situazione di tutti i giorni, comune quanto insignificante, nasce la magia. Il nucleo narrativo è quanto mai scarno: c’è un uomo, su un autobus, a mezzogiorno, irritato perchè un altro tizio lo spinge continuamente. Così, trovato un posto libero, lo occupa. Dopo qualche ora, l’uomo rivede il molesto tizio insieme ad un amico, che lo sollecita ad attaccare un bottone sul soprabito. Nulla di più banale, fin qui. La magia si compie, pagina dopo pagina, nelle novantanove variazioni sul tema elaborate dal maestro Queneau, un incontro di generi letterari, un capriccio di sostituzioni grammaticali e lessicali, un divertente gioco enigmistico, congegnato con una sconvolgente padronanza linguistica. Un testo sulla possibilità, sulla simbiosi tra forma e contenuto, un eccellente esempio di come lo stile può annientare e insieme valorizzare il soggetto. Un testo che si permette le più bizzarre varianti (da quella medica, gastronomica, contadina a quelle sensoriali ) e che non conosce noia. Nel testo del maestro francese, il linguaggio riflette tutto questo come un prisma magico, senza perdere mai l’ironia, la freschezza, l’umorismo, il divertimento e la leggerezza; insomma una stramba avventura, condotta da un abile artificiere della lingua.

Il Teatro ha una disponibilità di posti a sedere limitata pertanto la prenotazione è consigliata.

INFO E PRENOTAZIONI : TEL: 331.77.39.633

EMAIL: info@teatrosacco.com

AL TEATRO NUOVO DI VALLEGGIA C’E’ “NESSUNO E’ COME SEMBRA”

Sabato 5 aprile alle ore 21 al teatro Nuovo di Valleggia verrà rappresentato lo spettacolo “Nessuno è come sembra”, una commedia teatrale con la regia di Simonetta Guarino.

IL MERCATO RIVIERA DELLE PALME A COGOLETO

Domenica 6 aprile a Cogoleto appuntamento con seconda tappa 2025 del Mercato Riviera delle Palme. Dalle 8 alle 19.30 lungo la suggestiva passeggiata a mare ci saranno i banchetti dei migliori ambulanti della Liguria, che offriranno gli “ingredienti” per una giornata di shopping all’aria aperta.

Negli stand un vasto assortimento con le novità delle collezioni, prodotti di qualità e un rapporto umano affiatato e basato su gentilezza, competenze e grande disponibilità. I banchi saranno ricchi di occasioni dall’abbigliamento agli accessori per uomo e donna, con tante proposte anche gastronomiche.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Il nuovo anno prosegue con tante attività e iniziative al Parconatura di Asinolla a Pietra Ligure.

SABATO 5 APRILE dalle ore 11.00 GIRETTO A CAVALLO NELL’ULIVETO, mentre nel pomeriggio spazio al mini #trekking, una passeggiata con gli amici asinelli all’interno del parco, tra erbe aromatiche, fiori e la splendida vista mare.

Infine alle ore 16.00 appuntamento con la divertente CACCIA AL TESORO.

DOMENICA 6 APRILE alle ore 11.00, in compagnia del nostro staff, GIOCHI IN SELLA. Dalle ore 15.00, invece, MERENDA IN STALLA, dolci coccole agli amici asinelli: conosciamoli, diamo loro il fieno e poi una merenda per tutti!

Alle ore 16.00 torna il PONY AGILITY in cui sarà il mini pony Santiago, guidato dai bambini, a cimentarsi in un percorso con salti e giochi

Sempre a disposizione attività con asini e cavalli su prenotazione. E ricordiamo il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

