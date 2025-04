Inquinamento sonoro autostrade in Consiglio regionale: “Fine lavori nel 2032”

Liguria. L’ordinanza della Cassazione sull’inquinamento sonoro lungo le autostrade tra i punti in discussione nella seduta odierna del Consiglio regionale.

Con una interrogazione un consigliere di minoranza ha chiesto alla giunta di sollecitare la mitigazione delle immissioni sonore e di gas di scarico provenienti dai tracciati autostradali liguri, in conformità con quanto rilevato dalla Cassazione e dal dispositivo giuridico emesso sul tema.

Nel documento si ricorda l’ordinanza del 10 gennaio scorso e che ampi tratti sono sprovvisti di barriere fonoassorbenti, anche dove sono stati certificati i superamenti delle soglie di tollerabilità previste.

L’assessore alle infrastrutture ha ricordato gli interventi di manutenzione già avviati e ha precisato che Aspi ha previsto interventi di mitigazione dell’inquinamento acustico su 111 chilometri della rete ligure di competenza e che solo 4 interventi devono ancora essere conclusi e la fine è prevista per il 2032.

Rispetto alle altre concessionarie, che gestiscono la parte occidentale della rete ligure, l’assessore regionale ha aggiunto che gli interventi termineranno nel 2029.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 631 del 2025, aveva riconosciuto in via definitiva il danno da rumore autostradale, condannando la società Autostrade per l’Italia a risarcire con circa un milione di euro una famiglia residente a Varazze, la cui abitazione è situata in prossimità della A10.