Infinito Pampararo! Otto stagioni e 200 presenze da protagonista con la Baia Alassio

Alassio. Momento magico per la carriera di Andrea Pampararo. Il portiere classe 1996 della Baia Alassio Auxilium ha toccato le 200 presenze con la maglia del club alassino. Contro l’Ospedaletti un’altra super prestazione tra i pali, come tante altre in otto anni con la stessa maglia indosso a protezione delle porte del Ferrando.

Un risultato non scontato, soprattutto ai giorni nostri (anche nelle leghe dilettanti), dove le bandiere sembrano ormai un ricordo, seppur magico, lontano. Momento di festeggiamenti trascorso con tutti i compagni di squadra alla fine della partita, dove il club ha onorato il suo portiere con la maglia da gioco della squadra con scritto “Pampa 200” e di una targa commemorativa:

“200 volte tra i pali, 200 volte a difendere I nostri colori. Grazie per la tua dedizione, il tuo impegno e le tue parate. La Baia Alassio Auxilium celebra con orgoglio questo tuo straordinario traguardo”.