A10, scontro tra due mezzi pesanti tra Varazze e Arenzano: soccorsi mobilitati

Varazze/Arenzano. Incidente sulla A10 tra due mezzi pesanti nella tratta compresa tra Varazze e Arenzano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Savona, la Croce Bianca di Savona, la Polstrada, la Croce d’Oro sezione di Savona e l’automedica del 118.

Uno dei due mezzi pesanti, probabilmente sbandando, ha urtato il secondo che era fermo all’interno di una piazzola di servizio. Il conducente del primo mezzo pesante ha riportato escoriazioni ma nulla di più, per questo non si è reso necessario il trasporto in ospedale (ha rifiutato trasporto).

Il conducente invece del mezzo pesante che era fermo in una piazzola non ha riportato ferite.