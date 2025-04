Incidente sulla Sp 339 tra Cengio e Millesimo, auto in fiamme dopo l’impatto

Cengio. Brutto incidente tra due auto, una Fiat Punto e una Volkswagen Golf, lungo la Sp 339, tra Cengio e Millesimo, intorno alle 17 di oggi pomeriggio. Uno dei mezzi è stato interessato da un principio d’incendio sprigionando fiamme e fumo in seguito all’impatto violento.

Non si conosce la dinamica del sinistro, sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Sul posto le ambulanze della Croce rossa, il personale sanitario del 118, i Vigili del fuoco e la Polstrada. Il tratto è ancora chiuso per le operazioni di bonifica e gli accertamenti.

Secondo le prime informazioni nessuno dei tre occupanti delle due auto è rimasto ferito o intossicato in modo grave.