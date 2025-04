Savona. E’ di un ferito, fortunatamente lieve, il bilancio dell’incidente verificatosi qualche minuto dopo le 14 in via Nizza a Savona.

Si tratta di una donna che viaggiava sul sedile del passeggero di una Ford Fiesta, veicolo che, per cause ancora da chiarire, ha tamponato un’altra auto, una Opel, mentre entrambe viaggiavano in direzione Vado Ligure.

La donna, soccorsa da un’ambulanza della Croce Oro di Albissola, è stata medicata e portata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. Illesi invece i conducenti dei due veicoli.

Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale. L’incidente ha ovviamente avuto ripercussioni sulla viabilità senza però, fortunatamente, creare disagi gravi.