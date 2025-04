Agg. ore 18.45 La carreggiata tra Arenzano e il bivio A10/A26 è stata riaperta in parte e ora si circola su una corsia.

Savona. Giornata da incubo per chi viaggia in autostrada per un doppio incidente avvenuto in A10 questo pomeriggio.

Il primo si è verificato tra Arenzano e il bivio con la A26 in direzione Genova. Un camion, perdendo il controllo, è uscito di strada e ha divelto le barriere di un viadotto autostradale. È successo intorno alle 15.30 all’altezza del chilometro 12,8 e l’autostrada è stata chiusa verso il capoluogo.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari con automedica del 118, Croce Verde Praese e Croce Oro di Sciarborasca, vigili del fuoco, polizia stradale, soccorsi meccanici e personale di Autostrade.

Dalle prime informazioni non ci sarebbero feriti gravi, solo un camionista rimasto coinvolto in modo lieve.

Doppio incidente in A10: autostrada chiusa in direzione Genova

Un secondo incidente, la cui dinamica non è ancora stata chiarita, si sarebbe verificato poco dopo le 16 tra Savona e Albisola. Il traffico è completamente bloccato con 6 km di coda, per un incidente avvenuto al chilometro 37 e 200, che ha visto coinvolti due camion all’interno della galleria Faraggiana, in prossimità del casello di Albisola. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma l’impatto ha causato un blocco totale del traffico autostradale, con pesanti ripercussioni sulla viabilità in tutta la zona. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Data la completa paralisi del traffico, i primi vigili del fuoco giunti sul posto hanno dovuto raggiungere il luogo dell’incidente entrando contromano in autostrada, scortati dalla Polizia Stradale, per garantire un intervento tempestivo.

I vigili del fuoco, insieme alle forze dell’ordine e al personale di Autostrade, sono al lavoro per il ripristino della viabilità e la rimozione dei mezzi incidentati. Si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione e di seguire le indicazioni sul posto.

Attualmente nel tratto interessato il traffico è bloccato e si registrano 7 chilometri di coda in direzione Genova, tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori. Chi viaggia in direzione di Genova o della A26 dei Trafori, deve uscire ad Arenzano e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, può rientrare in A10 a Genova Prà.

In tilt anche la viabilità ordinaria, con lunghe code sulla via Aurelia da Savona verso il levante della provincia.

Un terzo incidente era avvenuto intorno alle 15.30 al chilometro 50 all’altezza del casello di Spotorno, all’interno di una galleria. Nell’incidente sono rimasti coinvolti due veicoli leggeri e un mezzo pesante. I vigili del fuoco, intervenuti, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e i mezzi coinvolti, collaborando con il personale sanitario per il soccorso a una persona rimasta ferita. Le operazioni di soccorso si sono svolte in condizioni complesse a causa della scarsa visibilità e dello spazio limitato in galleria.

In tarda mattinata un altro incidente sempre sulla autostrada A10 aveva coinvolto due mezzi pesanti e un’auto tra Varazze e Arenzano.