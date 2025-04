Incidente aereo in Liguria, precipita un ultraleggero: due morti

Liguria. Un aereo ultraleggero si è schiantato nei pressi della località Montessoro, nel territorio di Isola del Cantone, in alta Valle Scrivia. Il bilancio sarebbe di due morti.

La richiesta di intervento è arrivata ai vigili del fuoco per un aereo che volava a bassa quota sopra gli alberi, con successivo boato e probabile incendio.

I pompieri hanno trovato dapprima parte dei relitti e i segni di un incendio, uno zaino e una calzatura. Poi, secondo quanto appreso, hanno individuato anche i corpi senza vita dei due occupanti.

I vigili del fuoco stanno intervenendo in forze con la problematica di scarsa visibilità per la nebbia, motivo per cui al momento le notizie sono frammentarie.

“Per il momento non ho informazioni precise, attendo di sapere dai vigili del fuoco se la zona dell’impatto sia raggiungibile”, spiega il sindaco Gianluca Campora.

Il 118 ha inviato sul posto l’automedica Golf 7, l’elisoccorso Drago e la Croce Rossa di Ronco Scrivia. Tra i soccorritori ci sono anche soccorso alpino e carabinieri.