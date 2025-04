Incidente a Cairo, ancora prognosi riservata per il giovane ferito gravemente

Cairo Montenotte. E’ ricoverato nel reparto di rianimazione del Santa Corona di Pietra Ligure, con prognosi ancora riservata per le numerose fratture e contusioni riportate, il giovane Riccardo Satragno, uno dei tre feriti del sinistro avvenuto nel primo pomeriggio di ieri sulla Sp 29, tra Cairo e Rocchetta.

Studente dell’Ipsia del Patetta, al quinto anno del percorso manutenzione assistenza tecnica, classe 2005, il ventenne era in auto con un suo compagno, M. M., con il quale si stava dirigendo a Dego per un appuntamento nell’azienda Ergon Meccanica. Per cause ancora da accertare, l’amico alla guida ha perso il controllo del mezzo che dopo una carambola è finito contro un furgoncino condotto da un 58enne che stava transitando nell’altra direzione di marcia.

L’impatto è stato violento: per Satragno è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, mentre per gli altri due feriti, ricoverati in codice giallo, le condizioni di salute sono apparse subito meno gravi. Uno dei due giovani è già stato dimesso, Riccardo resta sedato in attesa di un miglioramento, e non sembra in pericolo di vita anche se la situazione resta delicata.