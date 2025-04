Incendio nell’ex hotel “La Vela” a Varazze: ecco l’ordinanza di messa in sicurezza del sindaco Pierfederici

Varazze. Una settimana esatta. Incendio dello scorso lunedì all’interno dell’ex hotel “La Vela”, il sindaco Luigi Pierfederici ha firmato un’ordinanza di messa in sicurezza sia per quanto riguarda il rogo, sia per quanto riguarda le intrusioni di estranei nella struttura di proprietà privata.

Le fiamme si erano sviluppate nel pomeriggio, intorno alle 15 del 7 aprile, in questo albergo da tempo dismesso, dietro alla stazione ferroviaria, in via Nicolò Sardi. Immediatamente sul posto si erano precipitati i vigili del fuoco di Varazze con il supporto dei colleghi arrivati da Savona, i carabinieri, la polizia locale e un’ambulanza con i militi della Croce Rossa. Nessun ferito e le fiamme domate nel giro di breve. A causa dell’incendio anche la circolazione dei treni era stata temporaneamente sospesa.

Ora la firma dell’ordinanza da parte del sindaco che impone il divieto di utilizzo dei locali e “affronta due aspetti fondamentali per la messa in sicurezza dell’edificio, – sottolinea Luigi Pierfederici. – Il primo riguarda le conseguenze dell’incendio, con l’obbligo di verificare la stabilità dei locali colpiti dalle fiamme e di rimuovere eventuali materiali infiammabili o danneggiati, procedendo anche con eventuali lavori di ripristino”.

Il secondo aspetto è volto a impedire nuovi accessi da parte di persone che possano occupare abusivamente l’edificio, al fine di evitare il ripetersi di situazioni analoghe a quella già accaduta.

“L’ordinanza – prosegue – permetterà alla proprietà di adottare misure più incisive ed aggiuntive rispetto a quelle attuate finora, ma rese vane da atti vandalici finalizzati a occupare l’immobile abusivamente ,così da garantire un maggiore livello di sicurezza e prevenzione”.