Incendio a Orco Feglino, in fiamme container con materassi e plastica: intervento dei vigili del fuoco

Orco Feglino. Questa mattina, intorno alle ore 10:50, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha ricevuto una segnalazione di incendio in via Condera, nel comune di Orco Feglino.

Le fiamme hanno interessato alcuni container contenenti materassi e materiali plastici. Sul posto è stata immediatamente inviata la squadra del distaccamento di Finale Ligure con l’autopompa-serbatoio (APS).

A causa dell’elevato calore e della quantità di combustibile presente, il capo squadra intervenuto ha richiesto l’invio di ulteriori rinforzi. La Sala Operativa ha pertanto disposto l’invio dell’autobotte dal Comando Provinciale di Savona.

Le operazioni di spegnimento sono proseguite utilizzando grandi quantità di acqua per raffreddare ed estinguere il rogo.

Per prevenire il rischio di propagazione alle aree boscate circostanti, le squadre intervenute hanno provveduto a bagnare preventivamente la vegetazione adiacente ai container.

Vinte le fiamme, è stata eseguita una meticolosa attività di smassamento per evitare che braci latenti potessero riattivare l’incendio in un secondo momento.

L’intervento si è concluso senza il coinvolgimento di persone: non si registrano feriti né intossicati.

Le cause del rogo sono in via di accertamento.