In arrivo la cometa di Pasqua: incontro astronomico organizzato dall’associazione Astrofili Orione

Savona. È in arrivo la cometa di Pasqua, scoperta il 29 marzo e denominata C/2025 F2 SWAN è già osservabile con piccoli telescopi.

Come spiegato dall’Associazione Astrofili Orione, “sarà possibile rintracciarla nella costellazione di Andromeda la mattina fra le 5 e le 6 in direzione nord est fino a poco dopo Pasqua poi sarà praticamente invisibile per alcuni giorni perché si avvicina al Sole, passa al perielio il primo maggio, per poi ricomparire la sera nel mese di maggio”.

“Dal nostro emisfero però a maggio sarà visibile pochi giorni bassa sull’orizzonte a nord ovest più favoriti saranno gli osservatori dell’emisfero australe. Per osservarla sarà quindi opportuno tentare una levataccia il primo giorno sereno e recarsi in un punto con l’orizzonte libero verso nord est”.

E l’Associazione Astrofili Orione proporrà un incontro astronomico presso la libreria Paoline a Savona, previsto sabato 26 aprile, alle 15, dove sarà mostrata una raccolta di foto della cometa. La sera si salirà sul monte Beigua, presso il rifugio di Pratorotondo, per un’osservazione astronomica e la mattina del 27 si proverà a rintracciare la cometa la cui posizione verrà indicata dal passaggio della Stazione Spaziale Internazionale, che sparirà all’orizzonte proprio in direzione della cometa che si troverà fra la costellazione del Triangolo e quella del Perseo.