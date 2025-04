In 300 visitano la “Madonna dei Partigiani” di Sassello

Sassello. Nei giorni scorsi, 26, 27, 29 marzo e 1 aprile, oltre 300 camminatori dell’Associazione Tempo Libero Coop Liguria provenienti da Genova hanno esplorato il sentiero della “Madonna dei Partigiani” a Sassello, culminando nella visita alla chiesetta votiva dedicata. A guidare questi camminatori è stata un’accompagnatrice escursionista Fie.

Per l’occasione, i partecipanti sono stati accolti calorosamente dalla famiglia Macciò, custodi del sito sin dalla costruzione della cappella, e da Agostino Pagani, rappresentante dell’Anpi, il quale ha condiviso con loro storie legate alla resistenza antifascista e ha illustrato i luoghi in cui si sono svolti gli eventi storici.

“Queste iniziative assumono un valore speciale, non solo per far conoscere l’entroterra ligure, ricco di bellezze spesso poco note, ma anche per mantenere viva la memoria di uomini e donne che, spesso a costo della propria vita, hanno contribuito alla nascita della nostra democrazia”.