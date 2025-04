Il Vadino è salvo! Il pareggio contro l’Altarese porta la matematica, Poggi: “In estate ne ho sentite troppe, il campo parla e oggi siamo salvi”

Albenga. ‘Ma questi non mi avranno morto mai’, sulle note di Morto Mai di Lazza, il Vadino ufficializza sui suoni canali social che, con il pareggio esterno di ieri contro l’Altarese, è arrivata la matematica salvezza. I neroarancio, dopo una annata che era partita tra molte difficoltà, già in estate e fino a dicembre, mese dove i risultati difficilmente riuscivano ad arrivare, sono riusciti a ribaltare le sorti del proprio destino facendo una vera e propria impresa.

Girone di ritorno con numeri da zona playoff, qualche accorgimento di livello sul mercato invernale e rosa totalmente rivoluzionata che ha iniziato a trovare l’intesa, e i tre punti non hanno fatto fatica ad arrivare. I pareggi con Camporosso ed Ospedaletti certificano la ripresa della squadra albenganese, che ieri sera ha potuto festeggiare con tre giornate d’anticipo la permanenza, anche per il prossimo anno, in Prima Categoria.

Le reti del pareggio arrivano dai piedi di Ciravegna e Gibertini, proprio due dei ragazzi che sono stati tesserati in inverno. Classi 2005 e 2004 della squadra, come tanti altri della squadra. Come Manti, portiere classe 2005. Come Gloria, Buttu, Sorace, Massa classe 2003. Secco classe 2006. Per poi passare ai 2001, 2002 e alcuni veterani. Il Vadino ottiene così la salvezza diretta con la squadra più giovane del campionato, e forse la meno quotata.

“Siamo felicissimi”, queste due semplici parole racchiudono tutto l’entusiasmo delle parole del dirigente Emanuele Feroleto: “Siamo venuti a prenderci un punto in un campo difficile contro un’ottima squadra. Abbiamo fatto un’impresa sia a livello societario che a livello tecnico, a maggio dell’anno scorso tutti ci davano per morti. Il Vadino non doveva iscriversi al campionato, poi siamo riusciti ad iscriverci. Il Vadino non aveva la squadra per affrontare la Prima Categoria, poi invece avevamo la squadra ma era composta da ragazzini, poi invece la squadra di ragazzini era una squadra buona ma allenata da un allenatore che non aveva mai avuto in mano le redini di una squadra”.

Il dirigente si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: “Ne abbiamo sentite tante ma siamo stati sempre in silenzio, facendo un anno strepitoso con un gruppo di ragazzi meraviglioso. Hanno giocato un girone di ritorno da prime della classe, questa salvezza per noi è come una vittoria di un campionato. Il mister e lo staff hanno svolto un lavoro incredibile nonostante i risultati negativi. Le prestazioni ci sono sempre state, sapevamo che ce l’avremmo fatta. Ora con tre giornate di anticipo siamo sulla luna, è tutto meritato. Chi semina raccoglie, un risultato di questo motivo è giusto“.

“Un ringraziamento speciale va a Vittorio Bacchetta – chiosa Feroleto -, senza di lui probabilmente il Vadino oggi non sarebbe qua. La salvezza a livello societario è tutta per merito suo”.

L’allenatore della squadra, Daniele Poggi, è molto emozionato per il risultato raggiunto: “È stata una stagione durissima, tostissima, credo che sia stato anche il campionato di prima categoria più equilibrato degli ultimi anni e non è ancora finito, abbiamo altre soddisfazioni da toglierci. Ringrazio i ragazzi, alla fine in campo ci vanno loro e credo che abbiano dato tutto per questa società, per questa squadra, per me e per tutto il mio staff, si meritano questo traguardo più di ogni altro“.

Anche per lui c’è ben più di un sassolino da togliersi: “Ne ho sentite tante questa estate, sulla società e che non dovevamo salvarci, che non dovevamo iscriverci al campionato, che qualcuno comprava il titolo già l’estate scorsa, che avevamo una squadra di ragazzini che non giocavano neanche in juniores, che non avevo passione, che sono un miracolato, che non avevo allenato neanche i pulcini. Però il campo parla, e a tre giornate d’anticipo siamo salvi“.

“All’inizio è stata dura – continua l’allenatore -, la situazione non era facile, ma in questo mondo per fortuna ci sono ancora persone in questo mondo che hanno passione, come me che ho una grande passione per il calcio, e quando vedo queste situazioni non mi tiro indietro, ma faccio di tutto per far felice gli altri, quest’anno ci siamo riusciti ampiamente. Ora godiamoci questo ultimo mese per cercare di chiudere ancora meglio il campionato. Ci tengo in particolar modo a ringraziare il mio vice, Davide Torterolo, è anche merito suo se oggi siamo qua”.

Per finire, una dedica per questo grande traguardo raggiunto: “Questo traguardo lo voglio dedicare ai miei nonni, a mia nonna che non c’è più, che è mancata quest’anno, che sono sicuro che è felice. A mia mamma, che mi ha insegnato sempre a non arrendermi e ad andare dritto a fare la mia strada senza guardare in faccia nessuno, guadagnandomi i risultati. Alla fine vince chi raccoglie, sempre“.