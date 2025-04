“Il silenzio è finito”, riaprono le grandi discoteche dell’estate: così Suerte, Golden e Vele

Savona. Riaprono le discoteche dell’estate, i templi della musica sul mare, con la brezza che ancora accarezza i capelli ma non è più un fastidio. I tre ponti uno di fila all’altro aiutano eccome, anche se l’incognita meteo impedisce di assaporare sino in fondo ciò che può essere considerato l’inizio della stagione estiva.

Le discoteche sono un pilastro dell’economia turistica, anche e soprattutto come attrazione per i giovani, il ponte di Pasqua sarà per tutti un importante banco di prova, tra conferme e novità. Poi ogni location coniugherà a modo suo la prosecuzione dell’attività.

Noi siamo andati a curiosare in tre locali famosi: La Suerte di Laigueglia, i Golden Beach di Albisola e Le Vele di Alassio. I lettori hanno modo di entrare nei particolari sui rispettivi siti.

Racconta Angelo Pisella della Suerte: “Apriremo nelle sere di sabato 19 e domenica 20 per celebrare degnamente la Pasqua e offrire subito ai turisti una Liguria pronta, aperta, accogliente”.

Come si preannuncia la stagione? “Abbiamo sensazioni e indicazioni molto positive, nel senso che non dovremmo perlomeno avere cali rispetto all’anno scorso. Abbiamo mantenuto i nostri prezzi medio-alti in linea con la qualità e le performances del locale. Le discoteche non sono una realtà distaccata dal resto dell’Italia e del mondo, un mondo che ha le sue paure, le sue incertezze, i suoi problemi economici, ma noi cerchiamo di fare la nostra parte con professionalità e responsabilità”.

Da una Riviera all’altra, da Laigueglia ai Golden Beach di Albisola Superiore, che hanno coniato lo slogan “Il silenzio è finito”. Spiega Giacomo Canale: “Presentiamo un locale ampiamente rinnovato, soprattutto nella parte tecnologica. La novità principale è costituita dai pranzi animati, che partiranno la domenica di Pasqua, il 25 aprile, il 1^ maggio e il 2 giugno. Sabato 19 e domenica 20 via alle serate disco, più avanti entreremo nella settimana-tipo, cercando di mettere insieme tradizione e novità e aggiungendo come ogni anno qualcosa in più al fascino dei Golden”.

Le Vele di Alassio aprono venerdì 18 con la musica Reggaeton del party Mamacita, quindi discoteca sabato e domenica, sempre dalle 23. Gli obiettivi della stagione sono riassunti da Niccolò Fiori: “A parte il valore della nostra location sull’isola Gallinara e del nostro programma artistico, anche quest’anno vogliamo promuovere un divertimento consapevole e sicuro, in collaborazione con gli enti pubblici”.

Naturalmente i locali sono anche molti altri, e c’è pure chi, come i Soleluna di Albissola, deve solo rifarsi il trucco perché non ha mai chiuso.