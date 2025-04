Il savonese set per la terza stagione della serie Tv “Canonico”: riprese a Pietra, Loano, Noli, Giustenice, Finalborgo, Calizzano e Alassio

Savona. Pietra Ligure, Loano, Noli, Giustenice, Finalborgo, Calizzano ed Alassio sono i set di “Canonico”, la prima serie tv originale realizzata per Tv2000, con protagonista Don Michele, il parroco interpretato da Michele La Ginestra.

Le riprese della terza stagione sono iniziate a Roma a febbraio 2025 e proseguono in Liguria. Per oltre un mese la troupe e il cast saranno impegnati a girare le scene esterne in provincia di Savona. La fiction sarà inserita nel palinsesto 2025-26 di Tv2000.

La serie è prodotta da MapToTheStars per Tv2000, emittente della Cei. La produzione si avvale del supporto tecnico di Genova Liguria Film Commission ed è sostenuta dal bando FiLSE – Regione Liguria, a valere sul Fondo Audiovisivo – sottomisura attrazione.

“Con piacere supportiamo la terza stagione di ‘Canonico’, il progetto della Cei che ha già avuto un ottimo successo in occasione della seconda stagione girata nel ponente savonese. Questo progetto mira a promuovere un territorio pronto ad accogliere una produzione così importante e motivata a far crescere il comparto audiovisivo nella nostra regione”, afferma Cristina Bolla, presidente della Genova Liguria Film Commission.

“Canonico” è la serie scritta da Peppe Toia, regista della Serie TV, Peppe Millanta, Michele Stefanile, Alessandro Logli. Al cast, confermato, si aggiunge come coprotagonista, l’attrice Debora Villa, nei panni di suor Betta. Nel cast anche: Giulia Musso, Angelica Accarino, Lorenzo Balducci, Eugenia Bardanzellu, Mario Barletta, Cristiana Capolino, Lorenzo Cinosi, Andrea D’Andreagiovanni, Pietro De Silva, Fabio Ferrari, Alessandro La Ginestra, Federico Lima Roque, Elisabetta Mandalari, Mariateresa Pascale, Federico Perrotta, Francesca Nunzi, Valeria Monetti, Manuela Zero, Fabrizio Lo Presti.