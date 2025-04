Sorriso raggiante

Il Savona sbanca Masone ed è a un passo dalla Promozione, Cola: “Consapevoli di essere forti per portare a casa il risultato a tutti i costi”

In dieci per gran parte della partita, i biancoblù sono riusciti a vincere una partita determinante per il salto di categoria: "Primo tempo in difficoltà? No, non abbiamo subito un tiro in porta. Se avessimo giocato di più saremmo riusciti a creare"