Il Savona festeggia la Promozione, Apicella: “Un giorno atteso e meraviglioso”. Salis: “Svoltato dopo il 3-0 all’Olimpic”

Savona. All’Olmo Ferro di Celle Ligure è stata festa grande per il Savona che, battendo la Letimbro, si è guadagnato la matematica per il salto in Promozione. Un obiettivo atteso dopo cinque anni di purgatorio nella categoria, tra luci ed ombre ma sempre senza arrivare al suo raggiungimento. I ragazzi di mister Cola ce l’hanno fatta e ora festeggiano insieme alla città.

E l’orgoglio lo si percepisce facilmente dalle parole di Nicolò Apicella e Alessio Salis: “Oggi è un giorno meraviglioso, finalmente abbiamo raggiunto ciò che cerchiamo da due anni. L’anno scorso ci siamo andati molto vicini, quest’anno ci siamo riusciti. Bisogna ricordare tutti quelli che c’erano prima, quelli che sono arrivati e quelli che ci saranno, è una grandissima soddisfazione”.

“Oggi erano presenti tantissimi persone – chiosa Salis -. È stato bellissimo come sempre, da quando navigavamo in brutte acque ad oggi che siamo decisamente più tranquilli, ora non ci resta che festeggiare“.

“C’è stato bisogno di tutti – continua Apicella -, fa capire che la costruzione delle rose è importante. Nel momento decisivo del campionato ci siamo fatti trovare pronti, grazie alla società che ha allestito un grande gruppo. Anche nei momenti peggiori, con diversi infortuni, abbiamo tenuto duro riuscendo a vincere il campionato. Tutti insieme ci siamo riusciti, è merito di tutta la città se siamo qua oggi”.

La vittoria per 3-0 contro l’Olimpic, come dichiara Apicella, ha cambiato il mindset della squadra: “Sono d’accordo, lì c’è stato un cambiamento. Non che non stessimo facendo bene, ma da quella partita abbiamo capito a livello mentale che sarebbe stata tosta per tutti. Quando riesci a capire determinati fattori, per gli altri è stato difficile”.

“Poter finalmente festeggiare questa promozione, con tutto il passato burrascoso, vale ancora di più – termina l’intervista Salis -. Abbiamo messo un piccolo tassello nella nuova storia del Savona, speriamo che questo porti ad un futuro più prosperoso e riporti il club nella categoria che gli compete. Non sarà la Promozione, sappiamo tutti in che categorie è stata per diversi anni“.