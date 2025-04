Il Mercato Riviera delle Palme a Savona, lo spettacolo “Emozioni” di Mogol a Pietra, ma anche mostre e mercatini: gli appuntamenti del weekend

Savonese. Il Mercato riviera delle Palme fa tappa a Savona, ma per gli amanti dei mercatini l’appuntamento è anche a Loano con quello degli artigiani e degli artisti. Non mancheranno poi gli appuntamenti teatrali con la chiusura della stagione del Moretti di Pietra Ligure dove arriva il live “Emozioni” di Mogol e Gianmarco Carroccia, ma la musica sarà protagonista sul palco anche a Valleggia con “Canzoni e altre inquisizioni”. Per i golosi a Solva c’è la festa delle Biscette e quella della torta ligure a Loano, ma non mancheranno anche mostre ed altri appuntamenti culturali. Ma ora entriamo nel dettaglio del programma del fine settimana.

IL MERCATO RIVIERA DELLE PALME A SAVONA

Dopo il rinvio per il maltempo, sarà recuperata domenica 27 aprile la terza tappa del tour 2025 del Mercato Riviera delle Palme che arriverà a Savona. I banchetti dei migliori ambulanti della Liguria saranno in corso Italia, via Astengo e Piazza Sisto IV per una giornata di shopping a cielo aperto. Negli stand ci sarà un vasto assortimento con le novità delle collezioni e soprattutto prodotti di qualità. I banchi saranno ricchi di occasioni dall’abbigliamento agli accessori per uomo e donna, con tante proposte anche gastronomiche.

Appuntamento con lo shopping dalle 8 alle 19,30.

Qui i dettagli sull’evento

CONTINUA FIOR D’ALBENGA 2025

Fino al 4 maggio, il centro storico di Albenga si trasforma in un’esplosione di colori e profumi con Fior d’Albenga 2025. Quest’anno il tema è “Habitat – Quando la natura diventa selvaggia”, un invito a riscoprire il legame tra uomo e natura attraverso 12 aiuole artistiche che celebrano la forza e la bellezza del mondo vegetale. Dodici spettacolari installazioni floreali, curate da aziende locali, enti e associazioni, trasformeranno le piazze e i vicoli di Albenga in un giardino vivente. Ogni aiuola racconterà un aspetto unico del rapporto tra uomo e natura, evocando paesaggi selvaggi e biodiversità straordinarie. Ecco in dettaglio:

Le aiuole dell’Associazione Fior d’Albenga saranno posizionate in Largo Doria e Piazza San Michele, a tema Madagascar. L’aiuola di Piazza San Michele vedrà la presenza di 6 statue in 3D dei personaggi di Madagascar (Melman, Alex, Gloria, Marty, Re Julien, Maurice). Sarà presente, inoltre, un’altra aiuola intorno al monumento in piazza 4 novembre (forma a ferro di cavallo) con un percorso didattico con tutte le piante presenti nel territorio ingauno.

Per il programma completo clicca qui

“EMOZIONI” CHIUDE LA STAGIONE DEL MORETTI

La stagione 2025 del Teatro Comunale “Guido Moretti” di Pietra Ligure si chiude domenica 27 aprile con il live “Emozioni” di Mogol e Gianmarco Carroccia dedicato a Lucio Battisti. Mogol, autore di testi intramontabili, racconta Lucio Battisti a ventitré anni dalla sua scomparsa. Uno spettacolo emozionante e travolgente che ripropone questa vera e propria biografia musicale attraverso una performance di quasi due ore. L’interpretazione dei brani è affidata a Gianmarco Carroccia che non stravolge la versione originale del disco ma ne dà una cosiddetta “interpretazione perfetta”.

Biglietto unico 40 euro.

Qui i dettagli sull’evento

FESTA DELLA TORTA LIGURE A LOANO

Dal 25 al 27 aprile presso la Casetta dei Lavoratori del Mare, su Lungomare Garassini a Loano, si tiene la 19^ edizione della Festa della Torta Ligure, appuntamento dedicato ad uno dei piatti tipici della cucina locale ligure. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Vecchia Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, propone per tre giorni la degustazione di diverse versioni della torta ligure, presente con differenti ricette che esaltano i prodotti locali.

La più famosa è la torta “Pasqualina” (la verzina), in cui si fondono olio d’oliva, bietole, uova e formaggio. Si potranno gustare, inoltre, la torta di riso, la torta di zucchine, la torta di carciofi (di Albenga), la torta ti patate e porri, la torta di erbette e riso o prosciutto e la sardenaira (o pissaladiere). Completa il menu la crostata con la marmellata.

Gli stand saranno aperti dalle 10 alle 20.

Leggi qui le informazioni sull’evento

FESTA DELLE BISCETTE A SOLVA

Ad Alassio, nella suggestiva frazione panoramica di Solva, torna anche quest’anno domenica 27 aprile il tradizionale appuntamento primaverile con la Festa delle Biscette, dedicata ad una delle specialità dolciarie più caratteristiche del territorio, per l’appunto le “Biscette”, iscritte nel registro De.Co. dei prodotti a Denominazione Comunale, garanzia di eccellenza e custode di antiche ricette inimitabili tramandate nel tempo. L’iniziativa, organizzata dalla Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso – Solva di Alassio con il patrocino dell’Assessorato alle Frazioni del Comune di Alassio, si svolgerà a partire dalle ore 12 nel piazzale antistante la Chiesa Parrocchiale, con l’apertura degli stand gastronomici che offriranno la possibilità di assaporare le specialità liguri dal pranzo fino alla merenda.

Qui le informazioni sulla manifestazione

“CANZONI E ALTRE INQUISIZIONI” A VALLEGGIA

Sabato 26 alle ore 21,00 al Teatro Nuovo di Valleggia a Quiliano (SV) si terrà lo spettacolo “CANZONI E ALTRE INQUISIZIONI”, con Rossella Seno (voce), Lino Rufo (voce e chitarra) e Fabrizio De Melis (violino, viola e armonica), con voci fuori campo di Francesco Pannofino, Shel Shapiro, Leo Valli, Giancarlo Magalli e Mita Medici. Canzoni e altre inquisizioni è uno spettacolo che abbina monologhi, considerazioni brevi, giochi di parole e logica e canzoni. I testi recitati sono inediti, le canzoni sono dei classici di importanti autori che hanno fatto la storia della canzone italiana. Si va da De André a De Gregori, da Fossati a Capossela, agli immancabili Tenco e Ciampi, a Dalla ed un gioioso Endrigo ed altri ancora.

Protagonisti dello spettacolo sono la “cantattrice” veneziana Rossella Seno, il cantautore bluesman Lino Rufo, che ha diviso il palco con artisti del calibro dei Pooh, Marco Ferradini, Alberto Fortis e Vasco Rossi, e Fabrizio De Melis che ha suonato come primo strumento con numerose orchestre italiane tra cui l’Orchestra Sinfonica di Roma e con artisti come Fiorella Mannoia, Max Gazze, Massimo Ranieri, Tosca, Fabrizio Bosso e ha partecipato a tre Festival di Sanremo.

Per il programma completo clicca qui

A LOANO APPUNTAMENTO CON IL MERCATINO DEGLI ARTIGIANI

A Loano appuntamento con “Mestieri in piazza”, il mercatino degli artigiani e degli artisti organizzato dall’associazione Artigianalmente con il patrocinio dell’assessorato al commercio del Comune di Loano.

Sabato 26 aprile dalle 10 alle 20 in piazza Massena artigiani professionisti ed artisti specializzati esporranno i frutti del loro ingegno e della loro abilità nella piazzetta cuore del centro storico loanese.

Sulle bancarelle si potranno trovare opere di scultura, pittura, disegno, incisione ed arti figurative oltre a ceramiche dipinte, oggetti intagliati nel legno, vetro dipinto, borse e cinture realizzate con il cuoio e bigiotteria d’arte.

Per il programma completo clicca qui

AL CINEFORUM GIARDINO LA PROIEZIONE DI “VIVO!”

Il Cineforum Giardino prosegue il suo percorso con il quarto appuntamento della stagione: sabato 26 aprile alle ore 18 sarà proiettato Vivo!, il secondo film del regista cellese Alfonso Cioce, presentato in anteprima nazionale al Lucca Comics and Games e apprezzato dalla critica per la sua originalità e il forte legame con il territorio. L’evento si terrà presso il Centro Socio Culturale Raffaele Arecco, in via Avogadro 20 a Celle Ligure, e l’ingresso è riservato ai soci.

Per il programma completo clicca qui

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Il nuovo anno prosegue con tante attività e iniziative al Parconatura di Asinolla a Pietra Ligure.

SABATO 26 APRILE ore 10:30 giochiamo a l’asino e il pastore; ore 15:00 gioco e coccole con gli asini; ore 16:00 caccia al tesoro.

DOMENICA 27 APRILE fun4kids: doppio divertimento con asini e cavalli; ore 15:00 vita in maneggio; ore 16:00 merenda in stalla; ore 17:00 a spasso con Santiago.

Sempre a disposizione attività con asini e cavalli su prenotazione. E ricordiamo il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

Qui tutte le informazioni

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.