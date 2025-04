Masone. Il Savona batte 1-0 il Masone di mister Massimiliano Bruzzone e, con tre giornate dalla fine, si avvicina prepotentemente all’obiettivo del salto in Promozione. Il tecnico genovese analizza la gara complimentandosi con i suoi giocatori per la prestazione sul campo: “Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, il Savona è una squadra che sarebbe ai vertici della Promozione ma oggi la differenza non si è vista. Ce l’abbiamo messa tutta, è mancato solo il gol”.