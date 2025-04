Liguria. Le precipitazioni della notte hanno interessato diverse zone del centro-ponente ligure (QUI il punto della situazione nel savonese) e hanno fatto alzare il livello di molti torrenti, in particolare in Val Bormida.

Le massime cumulate giornaliere sono di 170 mm/24 h a Ferrania (Comune di Cairo Montenotte), 156 mm/24 h a Colle del Melogno e 146 mm/24 h a Monte Settepani, nel comune di Osiglia.

Il fiume Bormida ha superato la seconda soglia a Piana Crixia, con criticità nella zona di Dego per via del torrente Pollovero. Venti di scirocco oltre i 110 km/h a Corniolo (Sp), Bargagli e Fontana Fresca (Ge).

Ad Albenga il Centa ha creato più di una preoccupazione, con diverse strade allagate, ma la situazione ora appare in miglioramento: necessario l’intervento della protezione civile per soccorrere un papà e due bambini bloccati con l’auto in mezzo all’acqua.

Continua la fase perturbata sulla Liguria e nelle prossime ore la fase più intensa dovrebbe lasciare il ponente, dove comunque continueranno piogge diffuse anche moderate, per spostarsi a levante dove si potranno verificare piogge sparse e rovesci moderati ma non persistenti.

Allerta meteo 17 aprile 2025, il maltempo sulla Valbormida

Permane quindi la possibilità di forti temporali sul centro levante. Si segnalano inoltre venti da Sud – Est, di burrasca a Levante (Zona C) e forti sul centro (Zona C) e Versanti padani di ponente (Zona E).

Mareggiata sul levante, con onde anche superiori a 4 metri.

IL BOLLETTINO

OGGI, 17 APRILE: tempo ancora instabile o perturbato, con cumulate significative su BCE a fine giornata. Bassa probabilità di temporali forti su BCE con possibili allagamenti localizzati e danni puntuali associati a colpi di vento. Residua instabilità su AD con rovesci sparsi al più moderati. Venti da Sud-Est di burrasca su C e forti su E e B orientale, rafficati sui capi costieri esposti e sui crinali appenninici. Mare molto agitato con mareggiate ovunque, intense su C, per onda lunga da Sud/Sud-Ovest (periodo fino a 9 s).

DOMANI, 18 APRILE: nelle prime ore della notte residui rovesci al più di moderata intensità su C, in rapido esaurimento nelle ore a seguire. Durante la notte mare ancora localmente agitato su C e molto mosso altrove per onda da Sud- Ovest, in scaduta nel corso della mattinata con mare molto mosso o molto mosso.

DOPODOMANI, 19 APRILE: nel pomeriggio-sera rinforzo della ventilazione da Nord-Est localmente fino a forte (40-50 km/h) su capi costieri esposti di A.