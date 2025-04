Alassio. Il Lions Club Alassio “Baia del Sole” sostiene il Banco di Solidarietà Suor Maria Assunta Bonadiman

“Alla luce – dichiara Luca Russo, presidente del Lions Club Alassio – del perdurare della complicata situazione in cui molti nuclei famigliari nel nostro comprensorio si trovano ed in considerazione del costante bisogno di ausilio di questa realtà, testimonianza di generosa operosità per la città, abbiamo voluto contribuire fornendo tessere prepagate da utilizzarsi per l’acquisto di generi di prima necessità”.

Il Banco di Solidarietà alassino nasce nel 2008 in ricordo di una delle religiose di Santa Marta che molto si adoperò per la comunità. È possibile sostenere, donare o chiedere aiuto presso i locali della Collegiata Sant’Ambrogio di Alassio siti in via Papa Leone XIII.

“Ringraziamo – concludono i soci Lions – in particolare Antonio Mazzoni che, assieme a tutti i volontari, mantiene vivo ed attivo un essenziale centro della comunità, luogo di ascolto, accoglienza e carità”.