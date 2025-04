Il Lions Club Alassio “Baia del Sole” dona tavole optometriche decimali nell’ambito dei progetti di prevenzione visiva

Alassio. Il Lions Club Alassio ha consegnato alla scuola primaria dell’Istituto Don Bosco di Alassio il materiale necessario allo svolgimento di uno screening visivo per gli scolari.

“Negli ultimi 10 anni – ha dichiarato il socio Lions Mattia Siniscalchi – abbiamo assistito ad un’impennata nella diffusione veloce e precoce della miopia, difetto visivo in cui le immagini non cadono a fuoco perfettamente sulla retina ma anteriormente determinando una visione sfocata degli oggetti. Ad oggi alte percentuali dei giovani italiani under 14 è miope e questo difetto si sta diffondendo in maniera esponenziale anche nei bambini sotto i 9 anni”

Lo screening si dimostra utile per intercettare, in un ambiente seguito come la scuola, possibili situazioni di rischio da indicare prontamente ai genitori così che si possa valutare l’esatta situazione con un successivo adeguato controllo medico.

“Noi Lions – conclude Luca Russo, presidente del Club alassino – abbiamo una lunga tradizione di supporto ai non vedenti e agli ipovedenti. Siamo infatti, dal 1925, prodighi nelle iniziative contro la cecità prevenibile ed un lavoro attento ci consente di attuare attività di servizio che partono dalle attività di screening fino ad azioni volte alla formazione, alla donazione di medicinali e all’attuazione di cure per i soggetti affetti da problemi oculistici in Italia ed all’estero. Ringraziamo l’ing. Silvia La Florio, coordinatrice delle attività educative e didattiche dell’Istituto Don Bosco per aver compreso l’importanza di questa attività e tutto il personale didattico coinvolto nella formazione per la partecipazione attenta e motivata.”