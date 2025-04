Il lato “young” del Millesimo, Sata e Cigliutti: “Unione tra giovani e vecchi, con la Carcarese una gara tutta da vedere”

Sono spesso i tanti senatori del Millesimo stellare allestito per questa stagione a prendere i riflettori. Ma insieme ai vari Villar, Conde, Facello, Piana, Gomes eccetera ci sono anche giovani di qualità che vantano un minutaggio di tutto rispetto. Determinati in campo così come traspare dalle loro parole, ecco il commento post vittoria per 6 a 1 contro il Little Club James del terzino classe 2006 Manuel Cigliutti e dell’esterno destro leva 2005 Gabriel Sata. Quest’ultimo autore di un gran goal, ingresso palla al piede in area e tiro a incrociare, che ha sbloccato la partita.

“Siamo arrivati qui convinti e consapevoli che non sarebbe stata una partita facile – esordisce Cigliutti -. Abbiamo giocato come se fossimo contro una big, con la testa giusta. Dopo il 3 a 0 abbiamo preso goal attraversando un momento così ma nel secondo tempo abbiamo ripreso in mano la partita”.

La Carcarese si è riportata a -3 segnando allo scadere contro la Sestrese e sabato ci sarà lo scontro diretto: “Pensiamo a noi stessi. Abbiamo giocato, vinto e interpretato tutti la partita con la testa giusta. Ho fatto goal, lo dedico a mio padre. E adesso pensiamo alla sfida di sabato contro la Carcarese”, commenta Sata.

“C’è tanta gente di esperienza che ci aiuta – aggiunge Cigliutti- . Noi comunque dialoghiamo, non c’è distacco tra giovani e vecchi. Questa è una cosa positiva e si vede in campo perché giochiamo uniti senza battibecchi.

Conclude a sua volta Sata: “La chiave contro la Carcarese? Il nostro 10 Villar. Poi vedremo tutto lì. Un derby tutto da vedere tra due belle squadre. Penseremo a vincere e a vincere il campionato“.