Il gruppo Alassio di Tutti: “Costi esorbitanti e pochi risultati, chiediamo chiarezza sulle manifestazioni”

Alassio. “Poche ricadute sulle attività economiche, ma tanti costi per i cittadini: non è così che si fa turismo”. Il gruppo consiliare ‘Alassio di tutti’, guidato dal capogruppo Jan Casella, punta il dito contro la gestione degli eventi da parte dell’amministrazione Melgrati.

“Abbiamo chiesto al Comune il resoconto esaustivo di tutte le spese sostenute per la manifestazione Flauer 2025, che è andata a sostituire il festival ‘La cucina coi fiori’. Dalle informazioni in nostro possesso, risulta che l’iniziativa abbia avuto un costo esorbitante rispetto ai risultati ottenuti. Aspettiamo di avere un quadro completo delle somme uscite dalle casse pubbliche, dopodiché lo renderemo noto agli alassini”, dichiarano Jan Casella, Paolo Battistelli, Sara Griseri, Lorenza Paola e Franco Polli.

“Flauer 2025 è stato finanziato dal Comune attraverso le società Gesco e Marina di Alassio. Si è trattato di uno sforzo enorme, senza l’adeguato riscontro per il turismo alassino. La partecipazione è stata molto scarsa e non c’è stata la ricaduta promozionale prevista. L’unico evento degno di nota è stato quello in cui sono stati coinvolti i ragazzi con neurodiversità. Ma, tolto questo, ad Alassio nessuno si è accorto dell’evento. Chiediamo al sindaco e al vicesindaco, che ha la delega alle manifestazioni, come giustificano questo esborso”, incalzano i consiglieri di opposizione.

“Questo è l’ennesimo caso di soldi pubblici spesi con poca oculatezza. L’anno scorso, il festival Ligyes è costato 240 mila euro, mentre l’evento sul calciomercato ad Alassio ha superato i 150 mila euro di spesa. La città ha bisogno di una programmazione turistica seria per rilanciarsi: così non si ottengono risultati”, concludono Casella, Battistelli, Griseri, Paola, Polli.