Il gol pesantissimo di Bogarin avvicina il Millesimo all’Eccellenza: “Emozione bellissima. Il nostro segreto? Il lavoro”

Millesimo. Un gol d’importanza capitale quello segnato Ivan Bogarin contro la Carcarese: il pallone messo in rete al 93esimo dall’attaccante classe 2004 mette il Millesimo ad un solo punto dal salto di categoria.

“Non mi ricordo neanche quando è entrata la palla sinceramente. Sono molto contento, un’emozione bellissima da dedicare ai compagni, al mister e a tutti i dirigenti – dichiara Bogarin -. Adesso non dobbiamo mollare e bisogna andare ad Albisola a fare una partita importante, poi chiudere qua in casa contro la Superba”.

Un unico dogma per queste ultime due partite: “Bisognerà lavorare più di quello che stiamo facendo adesso perché siamo a un passo e proprio per questo che dobbiamo lavorare ancora più forte perché può succedere di tutto. Dipende da noi. È stata un’annata difficile perché non abbiamo cominciato molto bene, però poi siamo riusciti a fare squadra e senza mollare mai si vedono i risultati. Poteva succedere anche che non si vedevano i risultati quest’anno e magari l’anno dopo, però l’unico segreto è il lavoro“.

“Mi sono trovato molto bene subito con tutti. Poi ovviamente c’è stato un lavoro dietro – continua-. Normale che ci fosse pressione però queste partite sono belle da giocare e non si giocano tutti i weekend”.

Il pubblico al “Viglino” è stato da record e Bogarin si è trovato molto bene a giocare con tutta questa gente al campo: “Era un derby molto sentito. Siamo primi, loro secondi e c’erano tre punti di differenza. Forse non mi aspettavo così tanta gente a dir la verità, però comunque un bel po’ di gente me l’aspettavo ed è stato un ambiente molto bello. Poi è stata una partita anche bella”.