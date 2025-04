Il Direttore marittimo della Liguria in visita alla Capitaneria di porto di Savona

Savona. Nell’imminenza del suo avvicendamento alla guida della Guardia Costiera ligure, che coincide anche con il termine del suo servizio attivo, l’Ammiraglio Ispettore Capo Piero Pellizzari ha visitato questa mattina la Capitaneria di Porto di Savona per porgere un saluto al personale prima di lasciare il territorio della Regione.

Dopo aver fatto visita al Prefetto, l’Ammiraglio è giunto in Capitaneria.

Accolto dal Capo del Compartimento Marittimo, Capitano di Vascello Matteo Lo Presti, il Direttore Marittimo ha incontrato il personale della Capitaneria e una rappresentanza dei Comandi dipendenti di Loano Albenga, Varazze, Alassio, Andora e Finale Ligure.

A tutto il personale, l’Ammiraglio ha espresso il proprio sentito ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità e abnegazione, riportando le costanti attestazioni di stima ricevute da parte delle Autorità e dell’utenza marittima nei confronti della Capitaneria.

Al termine della visita, il Comandante ed il personale del Compartimento marittimo di Savona hanno voluto ringraziare l’Ammiraglio per l’importante supporto ricevuto durante la sua permanenza in Liguria, consegnandogli in dono una pergamena in ceramica, espressione dell’eccellenza del territorio nella lavorazione di questi oggetti.