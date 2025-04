Il cuore giallorosso batte a ritmo di Eccellenza, Bove: “Vittoria di tutta Millesimo, pensiero speciale a Edy Amendola”

Albissola. Il Millesimo è in Eccellenza per la prima volta nella sua storia. Un risultato raggiunto dopo una grande cavalcata che ha visto trionfare i giallorossi nella serratissima corsa con la Carcarese. Un’esplosione di gioia per l’ambiente millesimese, tra cui quella di un cuore giallorosso di capitan Michelangelo Bove.

“Esprimere tutte le emozioni che si provano in questo momento è veramente difficile – dichiara emozionato -. È stato un percorso unico. Abbiamo fatto la storia di questa società, del nostro paese, ma direi che anche come calcio dilettantistico ligure poche storie possono raccontare un percorso così. Siamo partiti dalla seconda categoria e siamo arrivati oggi in Eccellenza“.

Sono tanti i ringraziamenti che Bove vuole fare: “Bisogna dire un grande grazie a tutti coloro che hanno contribuito a far sì che questo sogno si realizzasse. Dalla società, dal presidente in primis, a tutti i dirigenti, staff tecnico, mister Macchia e tutti i giocatori che ci sono stati quest’anno e che ci sono stati negli anni. È un’emozione indescrivibile. Io ho dato tanti anni della mia vita a questa squadra e oggi si realizza un sogno. Siamo stati un grande gruppo tutto l’anno, dopo la sconfitta di Pontelungo dove siamo andati a meno 7 dalla capolista, si pensava fosse tutto perduto. Invece, con un grande carattere da grande squadra, siamo riusciti a fare una striscia incredibile. Questo vuol dire che non ci sono solo le qualità tecniche dei giocatori, ma anche qualità umane e morali. Quindi, si è formata una famiglia. Il gruppo ha vinto e ha cappeggiato benissimo grazie al mister Macchia, che è un grande allenatore. Sono felicissimo e sono felice per i ragazzi, per tutti i sacrifici che sono stati fatti. Non si ha idea di quanti sacrifici e di quante persone ci siano dietro al risultato di oggi“.

Per il capitano giallorosso questo è senza dubbio il gruppo più forte nel quale ha militato: “I giocatori di questa squadra potrebbero calcare categorie non solo di Eccellenza, ma anche forse Serie D e anche oltre. Quindi, è stato da parte mia anche un onore poter condividere con loro una stagione del genere, una stagione incredibile. Nonostante la mia età, ho sempre cercato di apprendere qualsiasi cosa potessi apprendere da giocatori di questo calibro. Sono stati fantastici tutti, è un gruppo che nonostante si sia formato perlopiù quest’anno, è diventato solido ed è diventato famiglia. Se no, non avremmo vinto questo campionato. C’è stato un seguito grandissimo, quindi un grandissimo grazie a tutti quelli che ci hanno sostenuto e seguito tutto l’anno“.

“C’è un paese in festa, è una vittoria del Millesimo Calcio, ma di Millesimo in generale“, un senso di appartenenza alla squadra di calcio del paese valbormidese che si è ingigantito sempre di più grazie al lavoro degli ultimi anni. Prima di tornare a festeggiare, Bove ha voluto ricordare una persona che ha scritto pagine importante con il club millesimese: “Faccio anche un pensiero speciale al nostro mister mai dimenticato Edy Amendola, che è sempre nei nostri cuori. Anche quest’anno, nonostante tanti giocatori fossero nuovi e non lo conoscessero, prima delle partite risuona sempre il suo nome come carica per scendere in campo al massimo. Un grande mister, un grande amico che ci manca tantissimo“.