Il Comune di Savona porta la Baia della Ceramica a Euroflora

Savona/Genova. Torna a Genova Euroflora dal 24 aprile al 4 maggio, con la 13^ma edizione della Mostra internazionale di piante e fiori con spazi triplicati, rispetto alle ultime due edizioni a Nervi, nell’ex quartiere fieristico, oggi trasformato in Waterfront di Levante, grazie a un importante progetto di riqualificazione urbana firmato da Renzo Piano.

In questa splendida cornice si inserisce lo spazio della Baia della Ceramica, 145 mq in piazzale Kennedy per raccontare il territorio e l’arte della quattro antiche città di tradizione ceramica_ Savona, Albissola Marina, Albissola Superiore, Celle Ligure.

“La nostra amministrazione – afferma Gabriella Branca Assessore del Comune di Savona con delega all’Agroalimentare – ha inteso partecipare a questo evento per offrire uno spazio di visibilità e sviluppo del settore floro-vivaistico, così importante per il nostro territorio, con una visione attuale, rispettosa del cambiamento climatico e dei temi della sostenibilità”.

Quello che si presenterà ai visitatori infatti è uno spazio dove la macchia mediterranea incontra l’arte ceramica in un’installazione suggestiva e sostenibile. Il progetto, coordinato da Confartigianato Savona in Collaborazione con CERSAA – Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola della Camera di Commercio Riviere di Liguria, ha permesso di realizzare un giardino mediterraneo resiliente: un’oasi verde che esalta la biodiversità ligure, con essenze autoctone come, per esempio, lentisco, mirto, elicriso, rosmarino e corbezzolo, ma anche olivo, chinotto di Savona e arancio pernambuco della riviera.

Da un’ idea della garden designer cellese Simonetta Chiarugi, il colore blu come filo conduttore dell’ allestimento : ispirato al mare che unisce Savona, Albisola Superiore, Albissola Marina e Celle Ligure, e alla storica tintura naturale estratta dalla Isatis tinctoria, simbolo della ceramica bianco-blu.

“La produzione ceramica e la macchia mediterranea, protagoniste sul palcoscenico internazionale di Euroflora, con un progetto importante, che vede unito un territorio e le sue peculiarità attraverso “un filo blu” fra arte, inclusione, manualità e ricerca. Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto insieme ai partner privati ed istituzionali, che vedono in questa esposizione non un punto di arrivo, ma una tappa di un lavoro più ampio che si sviluppa lungo tutto l’arco dell’anno, attraverso progetti culturali, ma sociali al tempo stesso.” Commenta l’Assessore alla Cultura del comune di Savona Nicoletta Negro.

Dalla fase dell’idea, infatti, Il giardino sostenibile della Baia della Ceramica ha raccolto collaborazioni da diversi soggetti della città che hanno lavorato all’ allestimento e collaborato con attività collaterali.

L’ associazione Ceramisti che conta 35 iscritti, presso la Scuola di ceramica di Albisola Superiore, ha progettato e realizzato con il supporto di 12 manifatture un’installazione ad hoc, di forte impatto, che segue il tema della sostenibilità e del risparmio dell’acqua quale bene prezioso.

La realizzazione dello spazio, infine è stato affidato agli studenti del corso Operatore Agricolo di Isforcoop di Varazze che hanno lavorato alla realizzazione dello spazio con il coordinamento del corpo docente, vivendo un’esperienza didattica unica.

Arte, inclusività e sostenibiltà sono le tre parole chiave che hanno dato forma all’ idea per Euroflora 2025: quella che proposta sarà un’esperienza immersiva che reinterpreta il legame tra acqua, terra e creatività creando un giardino fa a meno del comune prato, promuovendo la biodiversità spontanea per un futuro più responsabile. Lo spazio, inoltre, è stato progettato per dare la possibilità a tutti i visitatori di poterlo visitare. Grazie al coinvolgimento e il sostegno di Bricofrana di Ceriale il camminamento è stato realizzato con il sistema innovativo Ecogravel 30, studiato per essere percorso senza problemi da carrozzine e sistemi di supporto a disabilità.

Spazio anche agli eventi collaterali: negli spazi dedicati agli incontri pubblici saranno organizzati due eventi:

• 29 aprile 2025 ore 1430: Ceramicabili_ le succulente e la ceramica: un’esperienza di inclusione: il progetto del Comune di Savona con il supporto di Isforcoop e delle Associazioni del territorio che ha l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale attraverso l’arte della ceramica si racconterà presso la Sala Erika attraverso le testimonianze di tutor, docenti, botanici e tecnici alla presenza dei ragazzi che sono i veri protagonisti. Le piante succulente e i vasi di ceramica saranno esposti anche presso lo spazio espositivo per dare risalto a un progetto che sta crescendo per il suo valore sociale.

• 1 maggio ore 16: Besio 1860_ la trasformazione del chinotto è storia di Famiglia: Attraverso l’impresa storica savonese arrivata alla terza generazione, presso la Sala Ginestra si racconterà la pianta e le sue caratteristiche per arrivare all’ uso alimentare nel settore bar e pasticcieria.

Nella città di Savona contestualmente sono coinvolte 20 attività commerciali che hanno in esposizione alcune piantine succulente con i loro vasi di ceramica realizzate dai ragazzi di Ceramicabili. Si possono ammirare presso: Indaco, Galleria d’arte Gulli, Carla Quaglia Maglieria e Cachemire, Stile in Scena, Stefania Cavallaro Parrucchieri, Velaria, Bonichi, Nicole D. Gioielli, Darling, Drogheria ü Spessiâ, Wide Store’s, Giocattoli Quaglia, Street Line, Nobili Calzature, Sartoria ago e filo, Ottica Foto Benzi, Rive Gauche53, Merceria a soqquadro, L’ostrica, Arlecchino. L’ esposizione è inserita nel catalogo regionale degli eventi collaterali di Euroflora 2025.