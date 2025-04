Il Ceriale elimina il Busalla all’ultimo respiro e vola in finale, Mambrin: “È stato magico”

Busalla. La gran punizione calciata da Tommaso Bonifazio sul gong ha steso il Busalla e fatto gioire tutto l’ambiente Ceriale: i biancoblù fanno il 4-4 e, in virtù del 1-0 dell’andata, volano in finale di Coppa Italia Promozione. Un traguardo storico per il club dopo una serata al cardiopalma.

“Intanto l’avversario era molto forte, sta dominando il girone e meritatamente vincerà il campionato – commenta mister Marco Mambrin ai microfoni del club -. È stata una cosa incredibile, non ci credevamo quasi più ma un po’ di fortuna ci ha rimessi in gara. I ragazzi sono stati incredibili, hanno meritato questa finale. Abbiamo terminato la gara con tanti ragazzini, loro devono giocare con sfrontatezza contro giocatori esperti e forti”.

Il momento del secondo gol di Bonifazio, nella sua fase precedente e successiva, è stato a dir poco incredibile: “È stato magico. Stava calciando Beluffi e io sono intervenuto dicendo di far calciare Bonifazio. A quel punto non so se Federico aveva avuto un’illuminazione e ha detto ‘ora tira e ci fa andare in finale’. Così è stato: una punizione magistrale. So che Bonny ha un tiro importante ed ha indovinato il tiro meraviglioso. Sono contentissimo per la sua doppietta, è un prodotto del nostro settore giovanile“.

Su Giacomo Prudente, il più esperto del gruppo entrato e autore della rete che ha riaperto inaspettatamente i giochi nel secondo tempo supplementare: “Jack sa qual è il suo ruolo ed è magico anche in questo. Con l’età sta dando una mano da chioccia a questi ragazzi e dando un po’ di esperienza. Oggi è stato fantastico con questo lancio che poi si è tramutato in un pallonetto e ha riaperto la partita. È stato un premio anche per lui per la sua stagione, per la sua serietà“.

“Io voglio vedere questi ragazzi godersela, così come questa società che se lo merita. Ci divertiremo, affronteremo questa finale. Qualche finale l’ho giocata, qualche finale l’ho vinta da giocatore, qualche finale l’ho persa da allenatore. Potrebbe essere la volta buona? Speriamo“, chiosa.