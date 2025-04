Il Ceriale è in finale di coppa, tutto nasce dalla “follia” di Giacomo Prudente: “Volevo crossare, poi si è illuminato qualcosa. Con questi ragazzi mi ritrovo giovane”

Busalla. “Una cosa folle. Io sono entrato, volevo mettere questo cross dentro, è in porta e poi si è illuminato qualcosa. Abbiamo trovato il pareggio e poi Bonifazio ha fatto questa perla. Non lo so, sono senza parole“.

Giacomo Prudente ha ragione. Effettivamente è stata una serata difficile da raccontare quella di mercoledì nel match di ritorno di coppa tra Busalla e Ceriale: gli uomini di Mambrin rimontano i due gol di svantaggio nel parziale (tre nel risultato della sfida al comunale) e allo scadere segnano il 4-4 che li manda in finale.

Il gol del 4-2 che ha dato il via alla rimonta è stato proprio di Prudente che, con un lancio tramutatosi in tiro in porta, trafigge da centrocampo un Firpo non esente da colpe: “In 36 anni penso di non aver mai visto una roba del genere. Incredibile. Sono entrato, ho dato una mano ai miei compagni e sono molto contento nonostante il minutaggio. Adesso andiamo a giocarci questa finale: si vincono e si perdono ma è bello giocarle”.

Il classe 1988 è punto di riferimento per tutto lo spogliatoio biancoblù: “I miei compagni mi chiamano ‘Nonno’ perché sono un po’ più vecchietto. Ho stima massima nei confronti dei ragazzi, mi ritrovo giovane con loro. Sono contento di aver dato una mano per arrivare in finale. Il gruppo ha tante potenzialità, l’esperienza si forma col tempo”.