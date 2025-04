Il Busalla esce rocambolescamente dalla coppa, Repetti: “Il calcio dà e toglie in pochissimi minuti, domenica andiamoci a prendere l’Eccellenza”

Busalla. “Il calcio è fatto così, ti dà e ti toglie tutto in pochissimi minuti: un’azione prima un salvataggio sulla linea, un minuto dopo un calcio piazzato e il risultato è 4-4″. Parte così il commento post Busalla-Ceriale di mister Massimo Repetti. Una gara ricca di grandi colpi di scena che ha visto gli uomini di Mambrin qualificarsi in finale grazie alla punizione allo scadere segnata da Tommaso Bonifazio.

“È stata una partita spettacolare e di alto livello, sia da parte nostra che da parte del Ceriale – continua -. Secondo me la terna arbitrale ha lasciato un po’ a desiderare, ma dopo essere andati sul 4-1 avremmo dovuto gestire meglio la situazione. Il Ceriale è stato bravo a crederci e ha recuperato lo svantaggio allo scadere”.

Per il tecnico l’errore del portiere Firpo sul gol da centrocampo di Giacomo Prudente, che intendeva chiaramente lanciare in area, non deve essere preso come il motivo del calo dei genovesi: “Quando il portiere sbaglia, purtroppo, si prende il gol. In altri momenti ha salvato il risultato. Eravamo ancora 4-2, quindi potevamo gestire meglio la cosa. Il calcio è fatto di tanti episodi, a volte ti danno a favore, a volte ti danno a sfavore. C’è rammarico, però accettiamo i risultati, ci mancherebbe altro. Il Ceriale ci ha creduto sempre, alla fine, quindi è giusto che si vada a fare il finale“.

“Noi ci tenevamo anche ad andare in finale di coppa, infatti abbiamo dimostrato di essere tosti e veramente sul pezzo. Ora andiamoci a prendere quello che ci stiamo meritando da tutto l’anno“. Domenica, infatti, il Busalla può vincere il campionato di Promozione e volare in Eccellenza in caso di vittoria contro il Follo o se il Vallescrivia non farà risultato pieno.