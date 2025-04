Il 4 aprile sul Priamar una giornata dedicata all’autismo e all’inclusione sociale

Savona. Venerdì 4 aprile 2025, la Sala Sibilla del Priamar ospiterà una giornata interamente dedicata all’autismo, all’inclusione sociale e al valore della progettualità nella vita delle persone nello spettro autistico.

L’iniziativa, dal titolo “Autismo e Progetto di Vita”, è promossa dal Distretto Lions 108IA3 e dal Lions Club Savona Torretta. Sarà aperta a famiglie, docenti, operatori sanitari, educatori e cittadini, con un programma ricco di contenuti e articolato in due momenti:

La mattina sarà dedicata agli aspetti sanitari, normativi e organizzativi e il pomeriggio affronterà il tema della diagnosi precoce, del supporto in età evolutiva e del ruolo delle associazioni del territorio.

Nel corso della giornata interverranno stimati professionisti del mondo sanitario ed educativo, riconosciuti a livello regionale e nazionale, che offriranno riflessioni, dati e strumenti concreti per migliorare la qualità della vita delle persone con autismo e delle loro famiglie.

L’evento è accreditato per i professionisti della sanità e per il personale scolastico.

L’appuntamento è per venerdì 4 aprile 2025, dalle 08:30 alle 18:00, presso la Sala Sibilla del Priamar di Savona. “Un’occasione importante per il territorio savonese per conoscere, comprendere e costruire percorsi di vera inclusione”, sottolineano dal Lions Club Savona Torretta.