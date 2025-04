Il 10 aprile si chiude il censimento dei “Luoghi del Cuore” del FAI: “Sosteniamo insieme i nostri luoghi più amati”

Liguria. Si concluderà il 10 aprile il censimento nazionale “I Luoghi del Cuore” promosso dal Fondo per l’Ambiente Italiano con Intesa Sanpaolo.

Il censimento “I Luoghi del Cuore” è la grande campagna di partecipazione attiva che dal 2003 permette a tutti i cittadini di segnalare e sostenere i luoghi italiani più cari, per proteggerli e valorizzarli.

“Anche in Liguria la mobilitazione è stata straordinaria – spiegano da Fai – Comitati, associazioni e singoli cittadini si sono attivati per raccogliere voti e dare visibilità ai beni che rischiano di essere dimenticati; campione di questa mobilitazione è la chiesa di San Giorgio di Tellaro, che guida la classifica regionale ed è al quarto posto nella classifica nazionale dei Luoghi più votati; ma in tutta la regione sono numerosi i beni che stanno ottenendo risultati più che soddisfacenti”.

Ora è il momento decisivo: chi non ha ancora votato ha tempo fino alle ore 23.59 del 10 aprile per farlo online sul sito.

“Ogni voto conta: i luoghi più votati potranno accedere a contributi economici per interventi di restauro e valorizzazione, ma soprattutto potranno ottenere l’attenzione necessaria per un futuro migliore. In queste ultime ore possiamo fare la differenza per la nostra regione e per il nostro patrimonio. E in questo sprint finale un grande aiuto può arrivare da voi, dagli organi di informazione regionale, dalla stampa quotidiana cartacea e online, dalla radio e dalla televisione. Non lasciamo che il tempo cancelli la bellezza: votiamo e facciamo votare i Luoghi del Cuore”.