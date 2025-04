I semiconduttori, “il petrolio del futuro”: patto del Nord-Ovest, una filiera di 1.200 imprese

Il Nord-Ovest Italia, unendo le forze di Piemonte, Lombardia e Liguria, si presenta come protagonista di un settore strategico a livello mondiale: quello dei semiconduttori. Con l’evento “L’Ecosistema Nord-Ovest dei Semiconduttori”, che si è tenuto oggi all’International Training Centre of the International Labour Organization (ITC-ILO) di Torino, le tre regioni si sono riunite con l’obiettivo di definire strategie comuni, raccogliere le richieste delle imprese e posizionarsi come attore di riferimento per l’industria dei semiconduttori in Europa.

L’evento di Torino si propone come un momento fondamentale per raccogliere le istanze del mondo produttivo e tracciare un futuro condiviso per l’industria dei semiconduttori. Il settore, definito da molti come il “petrolio del futuro”, è oggi al centro delle politiche tecnologiche globali, con l’Europa che punta a ridurre la sua dipendenza da Stati Uniti e Taiwan. Il Piemonte, che presiede la European Semiconductor Regions Alliance (ESRA), è pronto a portare in Europa, a Bruxelles, una visione strategica chiara e condivisa, facendo leva sull’esperienza delle aziende locali e sulle opportunità derivanti dal Chips Act europeo.

Le aziende operano in diversi segmenti della filiera, dall’assemblaggio e packaging di chip, all’automazione industriale, alla progettazione di circuiti e sistemi elettronici, fino alla produzione di dispositivi semiconduttori, come quelli di potenza. Le collaborazioni sono un elemento chiave di questo ecosistema: circa il 64% delle aziende intervistate ha già instaurato partnership attive con altre imprese o centri di ricerca, operando a livello regionale, nazionale, europeo o internazionale. Queste sinergie rappresentano un vantaggio competitivo fondamentale in un settore che richiede innovazione continua e capacità di risposta rapida alle trasformazioni tecnologiche.

Uno dei temi centrali emersi dalla consultazione riguarda il fabbisogno di nuove competenze. La maggior parte delle aziende ha evidenziato la necessità di rafforzare il proprio organico e investire in attività formative, in particolare per tecnici di produzione, ingegneri hardware e software. Inoltre, il 40% degli intervistati ha segnalato la necessità di potenziare le funzioni di supporto, come amministrazione e marketing, attraverso nuove assunzioni. La formazione è quindi vista come una leva imprescindibile per colmare il gap tra le competenze attuali e quelle richieste dal mercato in rapida evoluzione.

Il settore dei semiconduttori, definito da molti come il “petrolio del futuro”, richiede investimenti importanti per mantenersi al passo con l’innovazione tecnologica. Dalla consultazione è emerso che circa il 40% delle imprese è pronta a compiere investimenti strategici per l’acquisizione di nuove tecnologie, l’espansione della capacità produttiva e lo sviluppo di progetti di ricerca in soluzioni di automazione e testing avanzato, mentre il 60% non prevede investimenti immediati, evidenziando così la necessità di un supporto pubblico mirato.

Le aziende richiedono fondi, incentivi e prestiti a condizioni favorevoli, nonché agevolazioni fiscali e semplificazioni burocratiche, per potenziare gli impianti e sostenere l’innovazione. Il supporto pubblico, inoltre, è considerato essenziale per favorire il networking e lo sviluppo di partnership strategiche, che possano creare sinergie e facilitare l’accesso a infrastrutture tecnologiche e strumenti abilitanti, come laboratori condivisi e centri di prototipazione.

Presente Alessio Piana, consigliere delegato Sviluppo economico di Regione Liguria: “La Liguria, e in generale il Nord-Ovest, hanno una propensione storica alla tecnologia. Quella della microelettronica non è soltanto una tecnologia abilitante, ma una leva di sviluppo economico che, come macroregione, abbiamo il dovere di rafforzare in un’ottica di filiera per ridurre la dipendenza dai mercati asiatici e americani” spiega il consigliere delegato.

“L’incontro odierno, che rientra nell’ambito della Cabina economica del Nord-Ovest, ci ha dato modo di lavorare congiuntamente a un documento che verrà presentato a giugno alla Commissione europea. L’obiettivo è quello di far squadra – istituzioni, imprese e centri di ricerca delle tre regioni – per creare una catena virtuosa che possa fornirci un vantaggio in termini di competenze nel campo dei semiconduttori” conclude Piana.

I numeri della filiera Piemonte, Lombardia e Liguria, composta da oltre 1.200 imprese

PIEMONTE

534 imprese mappate

– 181 in scope (7 Grandi Imprese, 19 Medie Imprese e 155 Piccole Imprese).

– Valore della produzione: circa 1,7 miliardi di euro (24,3% del mercato totale).

– Imprese distribuite principalmente a Torino (133) e Novara (17), seguono Cuneo,

– Alessandria, Vercelli, Biella, Asti, Verbano.

– Focus industriale su: general equipment, hardware, general tools.

– Ricerca concentrata su materiali, processi produttivi, sensori, ottica e sistemi embedded.

– Centri principali: PoliTo, UniTo, INRIM, INFN Torino, Fondazione Links, Università Piemonte Orientale. Più di 300 ricercatori coinvolti.

LOMBARDIA

622 imprese mappate

– 146 core (48 grandi player, 49 PMI, 49 startup)

– 426 fornitori upstream

– 50 attori downstream

– Collaborazioni con 81 centri (PoliMi, UniPv tra i più attivi)

– 61,9% delle imprese in provincia di Milano.

LIGURIA

69 imprese mappate

– 45 sedi attive, 60 unità locali, 306 addetti

– Attori principali: Istituto SPIN del CNR, Il Dipartimento di Fisica dell’Università di Genova, la sezione (locale) dell’INFN, ASG Superconductors.

– Fabbricazione componenti elettronici

– Commercio all’ingrosso di componenti elettronici

– 24 sedi attive, 37 unità locali, 54 addetti

– Genova come polo principale.