I profumi ispirati alle star

La storia della profumeria è costellata di episodi in cui i grandi brand si sono ispirati alle più celebri star del mondo dello spettacolo e dell’arte in genere. Ciò ha portato ad autentici capolavori, le cui formule replicavano l’eleganza e la personalità dell’artista che andavano ad omaggiare. Questo è un fenomeno che ha riguardato principalmente la profumeria moderna, sebbene qualche iniziale spunto a riguardo ci venga offerto già dalla fine dell’Ottocento, con il celebre Betrothal: un profumo inglese che fu ideato per celebrare l’ufficializzazione del fidanzamento tra i Reali del Regno Unito, la Regina Mary e il Re George. Proprio questa fragranza sarà poi riformulata e ammodernata per il matrimonio tra il Principe William e Kate Middleton, nel 2011.

Non sono mancati casi, però, in cui sono state le celebrity stesse, supportate da alcuni dei perfumer più preparati nel panorama mondiale, a creare le loro personali fragranze, con risultati di notevole spessore artistico. In tal senso, le star che hanno attuato una scelta del genere sono innumerevoli: da Jennifer Lopez a Sarah Jessica Parker, passando per Michelle Pfeiffer ed Elizabeth Taylor, che fu la prima tra tutte con la sua linea “Diamonds” lanciata nel 1993.

Le grandi ispirazioni del mondo della profumeria

I più grandi brand di profumeria di lusso hanno plasmato le loro idee creative sulla figura di innumerevoli star. Basta poco per scoprire esempi validi di questo importante dato storico: basti pensare ai profumi Givenchy, Miller Harris o Jusbox per scoprire come le più grandi artiste del mondo moderno hanno determinato la genesi di alcune tra le fragranze ancora oggi più amate.

I tre marchi di cui sopra sono stati citati non a caso. A questi tre brand, infatti, sono associati rispettivamente tre nomi di fondamentale importanza nel mondo dello star system: Audrey Hepburn, Jane Birkin e Aretha Franklin.

Per la Hepburn fu infatti creato lo storico L’Interdit di Givenchy, un profumo che ancora oggi omaggia la bellezza senza tempo dell’iconica attrice belga con una formula che gioca col candore dei fiori bianchi in combinazione con note scure e d’indescrivibile intensità. Guarda online i profumi Givenchy per riscoprire un’idea di eleganza old fashioned, di cui la grande Audrey Hepburn è stata un’iconica rappresentante. All’attrice, cantante e regista Jane Birkin fu invece dedicato L’Air de Rien, realizzato da Miller Harris in collaborazione con la Birkin stessa affinché ne venisse fuori un profumo che lei per prima potesse amare e soprattutto “sopportare” (questo il termine che l’artista usò) a lungo. Per la regina del Soul, invece, fu appositamente pensato il profumo Feather Supreme di Jusbox: un profumo che sapeva di ribellione sociale alle regole del patriarcato, e in generale una rivolta contro mentalità retrograde che non solo erano incapaci di apprezzare l’arte, ma la boicottavano. Lo spirito di Aretha Franklin, e dei suoi immensi capolavori, trova quindi compimento in un vero e proprio capolavoro della profumeria, che si contraddistingueva per il suo cuore floreale freschissimo e le dolci note fruttate che lo contornavano. Una recente riproposizione di questo profumo, con formula rinnovata e ammodernata, ha riportato in auge questo capolavoro.

I profumi realizzati dalle celebrità

Come accennavamo in apertura, sono molteplici i casi in cui sono state le celebrity stesse a ideare e progettare una fragranza (o un’intera collezione), talvolta con risultati degni di nota. Volendo fare degli esempi, è impossibile non pensare ai recenti Eilish e Eilish n.2 della cantante Billie Eilish, al One della già citata Jennifer Lopez e alla linea Henry Rose di Michelle Pfeiffer, che prende ispirazione dal nome e dalle personalità dei suoi figli. Anche Fenty, il brand di moda e bellezza della mitica popstar Rihanna, si è prodigato nella creazione di fragranze che ricordassero lo stile rock, alternativo, seducente ma sempre ricco di coraggio della celebrity barbadiana.