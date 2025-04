I porti di Savona e Genova al Seatrade Cruise Global di Miami, il più importante evento internazionale dedicato alle crociere: i numeri del settore

Savona. Dal 7 al 10 aprile 2025, i Ports of Genoa sono presenti al Seatrade Cruise Global di Miami, il più importante evento fieristico internazionale dedicato al settore crocieristico, che quest’anno celebra il suo 40° anniversario, riunendo oltre 11.000 visitatori provenienti da 120 paesi e più di 600 espositori.

L’Italia delle Crociere è rappresentata da tutti i porti italiani all’interno della collettiva coordinata da Assoporti, in uno spazio espositivo intitolato CruiseItaly, collocato presso lo stand numero 1806 della Exhibit Hall.

I Ports of Genoa rappresentano “un importante hub per oltre 5 milioni di passeggeri; in particolare Genova e Savona rappresentano un polo di riferimento per il turismo crocieristico, registrando nel 2024 un totale di 440 scali e accogliendo 2,3 milioni di crocieristi, posizionandosi sul podio degli scali di partenza e destinazione più apprezzati a livello nazionale e nel Mediterraneo”.

I Ports of Genoa coordinano e supervisionano le attività dei terminal crociere “garantendo servizi efficienti e sostenibili per i passeggeri. I terminal sono dotati di strutture moderne per accogliere crocieristi e viaggiatori, con un’attenzione particolare alla logistica e alla sostenibilità ambientale. In particolare, Stazioni Marittime Genova, home port di MSC Crociere, ha registrato, nel 2024, 304 scali, accogliendo un totale di 1.531.406 passeggeri, 600.011 dei quali hanno iniziato il loro viaggio dal porto di Genova. Nel frattempo, il Palacrociere di Savona, principale porto di partenza e di ritorno per Costa Crociere, ha registrato 133 scali di navi e 753.000 passeggeri”.

Il settore crocieristico sta registrando a livello internazionale un generale incremento dei traffici che si prevede interesserà anche il sistema portuale del Mar Ligure Occidentale con incrementi rispetto al 2024. A testimonianza del grande impatto che questo comparto ha sul sistema Paese, i dati CLIA (Cruise Lines International Association) riportano un valore sulla produzione in termini di output pari a 14,7 miliardi di euro. Di questi, ,6 miliardi generati direttamente, mentre i restanti 8,1 miliardi derivati da effetti indiretti e indotti. L’industria crocieristica apporta un contributo totale al PIL italiano di 6,3 miliardi e un supporto a oltre 96,000 posti di lavoro, 8,700 dei quali di impiego diretto presso le compagnie di crociera e 88,000 attraverso effetti diretti, indiretti e indotti sulla più ampia economia.

La rapida crescita del settore crocieristico non solo favorisce il turismo all’interno delle città-porto, ma rinvigorisce anche le industrie locali della cantieristica e del refitting, che contribuiscono in modo determinante alla blue economy italiana. Oltre un terzo dei posti di lavoro generati (38%) sono infatti legati all’industria della navalmeccanica, contribuendo per €2,6 miliardi al PIL italiano e rappresentando di fatto il 41% dell’impatto totale.

Fare crociere nel segno della sostenibilità

L’autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha recentemente affidato al Gruppo PTS un’indagine sulla sostenibilità del settore crocieristico nei porti di Genova e Savona articolato in tre fasi.

La prima fase dell’indagine consiste nella definizione dello scenario evolutivo del settore crocieristico e nell’identificazione e profilazione degli operatori della filiera nei porti di Genova e Savona. La seconda fase prevede una raccolta sistematica di informazioni sulle variabili economiche del comparto crocieristico per verificarne la dimensione economica negli ambiti territoriali del Mar Ligure Occidentale. Questa fase prevede anche l’analisi delle prospettive di transizione energetica e delle sinergie con il settore aeroportuale.

L’ultima fase completa l’analisi dell’impatto delle attività crocieristiche integrando le informazioni raccolte nelle fasi precedenti con la stima delle spese sostenute sul territorio da parte dei crocieristi. La terza fase si concentra dunque sulla comprensione e quantificazione dell’impatto economico indiretto generato dai crocieristi sul territorio e sulla valutazione della loro esperienza e soddisfazione riguardo ai servizi e alle infrastrutture portuali.

Potenziare, investire, crescere

Il vasto piano di sviluppo infrastrutturale dei porti passeggeri di Genova e Savona sta infatti prendendo forma nei terminal crociere. Con un investimento di oltre 100 milioni di euro, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale intende affrontare le sfide significative del settore crocieristico mondiale, assicurando che i porti siano preparati ad accogliere navi da crociera di ultima generazione, fornendo al contempo un accesso continuo e soprattutto sicuro e sostenibile per gli oltre cinque milioni di passeggeri all’anno.

L’aumento del traffico di passeggeri delle crociere a Genova e Savona è gestito nel rispetto degli standard ambientali e di sostenibilità. Per ridurre al minimo le emissioni di anidride carbonica e l’inquinamento acustico nelle aree urbane vicine, l’Autorità Portuale ha investito oltre 60 milioni di euro nell’installazione di sistemi di alimentazione elettrica a terra presso i terminal. Questa infrastruttura consente alle navi di spegnere i propri generatori durante l’attracco.

Nel porto passeggeri di Genova, l’investimento già in corso da parte dell’AdSP riguarda €20 milioni per un sistema in grado di generare una potenza a regime di 64 MW e che vedrà la conclusione della prima fase entro fine 2025. Per il potenziamento dell’on-shore power supply verranno stanziati, con fondi PNRR, per quanto riguarda le banchine del porto commerciale, ulteriori €32 milioni. Parallelamente, anche a Savona si procede con un progetto analogo, per un investimento di €10 milioni, la cui conclusione è prevista a marzo 2026.

A Genova, proseguono i lavori di ampliamento del terminal crociere a Ponte dei Mille Levante, con un investimento di oltre 24 milioni di euro. L’intervento consiste nella riprofilatura della banchina di Ponte dei Mille Levante con la costruzione di una nuova terrazza per permettere l’accosto in sicurezza delle navi da crociera di ultima generazione. Nello specifico, il progetto prevede l’aumento della lunghezza dell’attracco di levante fino al raggiungimento di 376 metri; la realizzazione della terrazza sopraelevata; il sistema di protezione antierosione al piede delle banchine esistenti e l’ampliamento della banchina di Calata Santa Limbania prospicente l’ex silos granario Hennebique che, nell’ambito del rapporto porto città, subirà un importante operazione di riqualifica dal valore complessivo di circa €133 milioni. L’edificio verrà trasformato in un polo multifunzionale a servizio della città e del turismo; la fine dei lavori è prevista per dicembre 2027.

Tra le lavorazioni recentemente concluse figurano gli interventi di dragaggio, fondamentali per garantire e migliorare l’accessibilità nautica e la sicurezza delle manovre così da mantenere i fondali abbastanza profondi da permettere il passaggio sicuro delle navi passeggeri.

Sia nel porto di Genova che in quello di Savona i fondali sono stati abbassati fino a -11 metri.

Conclusi anche gli interventi di potenziamento delle banchine al Ponte dei Mille Ponente, sempre con l’obiettivo di garantire l’ormeggio delle navi di ultima generazione; il consolidamento strutturale della stazione marittima di Ponte Doria e della passeggiata Cesare Imperiale, importante punto di accoglienza per i crocieristi.

Nel biennio 2024-2025, Stazioni Marittime ha inoltre avviato un piano di investimento da circa €1,5 milioni per riaprire ai passeggeri l’ala di Ponente della storica Stazione Marittima di Ponte dei Mille. L’intervento ha interessato il consolidamento delle fondazioni con tecniche all’avanguardia e la riorganizzazione degli spazi interni che ha permesso di liberare ulteriori 500 mq per le attività operative legate al traffico crocieristico.

Con grande attenzione alla sostenibilità, a Savona, AdSP ha in corso due progetti definiti Smart Grid per migliorare l’efficienza energetica del porto, grazie all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Gli interventi, che prevedono la realizzazione di una Smart Grid abbinata a un sistema di accumulo e a un impianto di generazione elettrica da fotovoltaico, hanno un valore rispettivamente da oltre 13 milioni e 11 milioni e avranno un impatto positivo su tutto il sistema portuale, migliorando la sostenibilità delle attività turistiche e cittadine, ottimizzando lo scambio di energia con la rete pubblica in funzione dei carichi e dal periodo di richiesta, ottenendo notevoli vantaggi sia in termini di gestione della rete sia in risparmio di energia elettrica da fonte tradizionale. Il termine per la messa in esercizio dei due progetti è previsto entro il 2026.

Da cinque anni, l’AdSP ha programmato interventi e investito nel porto di Savona per una serie di interventi che vanno dal rinnovo della banchina principale di Calata delle Vele alle attività di dragaggi propedeutiche ad accogliere le navi di ultima generazione alimentate a LNG come Costa Toscana, per un totale di 17 milioni.

Di pari passo anche gli investimenti privati di Costa Crociere per oltre 5 milioni finalizzati alla ristrutturazione e restyling del terminal e altri interventi a supporto dell’operatività e del comfort dei passeggeri quali l’installazione di due nuovi pontili d’imbarco al Terminal 1 per le navi di classe XL del gruppo Carnival. In aggiunta è stato sostituito l’impianto di illuminazione con lampade a LED a maggiore efficienza energetica e avviato il progetto di raccolta e riciclo dei mozziconi di sigaretta con la società Re-Cig per trasformare i filtri delle sigarette in nuovi materiali plastici. L’iniziativa ha permesso la raccolta di più di 8kg di mozziconi, equivalenti a oltre 27,000 sigarette, e la loro conversione in acetato di cellulosa riciclato, un polimero platico impiegabile per produzione di oggetti e accessori.

Collegamenti agili

A fronte dei numerosi investimenti e del sempre crescente numero di passeggeri e turisti non è difficile immaginare che a fare la differenza sarà la capacità di offrire un servizio di intermobilità al passeggero che sia smart e agile, in grado di migliorare gli spostamenti dei passeggeri tra aereo, treno e nave, incentivando l’uso del trasporto pubblico per ridurre il traffico di mezzi privati e l’impatto ambientale.

Per questo l’Adsp sta investendo in un piano di sviluppo dei collegamenti tra l’Aeroporto di Genova, il sistema ferroviario nazionale e i terminal passeggeri dei porti di Genova e Savona. L’obiettivo principale è quello di agevolare la mobilità di milioni di passeggeri che transitano annualmente via terra, via mare e via aereo nelle aree portuali ed urbane di Genova e Savona, integrando tutti i vettori di trasporto in un unico sistema, favorendo gli spostamenti nel segno della sostenibilità e della riduzione degli impatti sulle città che ospitano i terminal passeggeri.

Il piano prevede diversi interventi per migliorare i collegamenti fisici tra i nodi di trasporto che consistono nella realizzazione di un sistema di collegamento “Moving Walkway” di circa 600 metri sopraelevati tra il Genoa City Airport e la futura fermata ferroviaria Erzelli/Aeroporto per un accesso diretto e veloce all’aerostazione; nella costruzione di una passerella di 300 metri che collegherà Stazione Marittima con la stazione ferroviaria di Genova Piazza Principe, migliorando il collegamento esistente, rendendolo più fruibile e abbattendo le barriere architettoniche; nella realizzazione una stazione ferroviaria marittima con banchina dedicata ai passeggeri e collegamento diretto tramite tapis roulant al Palacrociere.

La partecipazione al Seatrade Cruise Global 2025 rappresenta dunque un’importante vetrina internazionale per i Ports of Genoa e conferma l’impegno dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale nel rafforzare la leadership del sistema portuale ligure nel Mediterraneo, puntando su innovazione, accessibilità e sostenibilità.