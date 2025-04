Guasto alla linea elettrica, circolazione ferroviaria in tilt tra Finale e Albisola

Agg ore 8.30 La circolazione è stata riattivata anche sul secondo binario ed è in fase di graduale regolarizzazione.

Agg. ore 8.15 Alle 7.50 la circolazione è stata riattivata su un binario. Sono in corso le operazioni per muovere (con un locomotore Diesel) il treno fermo e liberare il secondo binario.

Savona. Sta causando non pochi disagi alla circolazione il problema all’infrastruttura elettrica verificatosi questa mattina sulla linea Genova-Ventimiglia.

Il guasto si è verificato nel momento in cui passava il treno Regionale 32651 Savona-La Spezia fermo all’uscita dalla stazione di Savona per il quale è in corso la discesa dei viaggiatori.

Dalle 6.05 di stamattina la circolazione è sospesa tra Finale Ligure e Albisola per verifiche tecniche agli impianti. Tecnici Rfi sono sul posto per il ripristino del guasto.

I treni Intercity e Regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso o cancellazioni.

Nel dettaglio, l’Intercity 653 Ventimiglia-Milano Centrale è fermo dalle 6.20 a Spotorno e l’Intercity 503 Torino Porta Nuova-Savona oggi termina la corsa a Genova Piazza Principe (i passeggeri diretti a Savona possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia).

Aggiornamenti in corso.