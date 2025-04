Savona. Si è conclusa con grande partecipazione la terza edizione del Career Day, nella suggestiva Sala della Sibilla al Priamar di Savona. Una giornata all’insegna dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, dove aziende, enti e giovani in cerca di opportunità hanno avuto modo di conoscersi, confrontarsi e costruire insieme nuove possibilità per il futuro.

L’evento, ideato e voluto dall’agenzia Generali di Savona zona porto in partnership con IVG, ha visto la presenza di diverse e aziende e partecipanti, tra studenti, laureati e persone in cerca di occupazione. Un’occasione concreta per scoprire nuove strade professionali, lasciare un curriculum e, in molti casi, fare già il primo colloquio.

“Abbiamo obiettivi comuni, aziende che cercano lavoratori e viceversa – ha detto Giovanni Pirro, agente Generali zona Porto –. Il bello di questo evento è che rompe il ‘cortocircuito’ delle proposte: spesso chi cerca lavoro ha in mente solo un settore, e anche le aziende a volte sono troppo selettive. Qui, invece, succede che un giovane scopre un’azienda che non aveva mai considerato e ne rimane colpito”.

Il Career Day è stato organizzato con il patrocinio dell’Università di Genova: “L’Università è presente sul territorio – ha detto la professoressa Giulia Pellegri, delegata Unige all’orientamento –. Le nostre studentesse e studenti sono preparati, hanno competenze e voglia di mettersi in gioco. Le aziende lo riconoscono, e questo evento serve proprio a facilitare il loro ingresso nel mondo del lavoro”.

“Le aziende hanno fame di lavoratori, ma i giovani spesso non sanno bene dove indirizzarsi – ha spiegato il vicesindaco di Savona Elisa Di Padova –. Eventi come questo servono proprio a dare un orientamento e a creare sinergia tra le parti. Le difficoltà ci sono, ma il territorio è attivo e dinamico, e da qui si può costruire un futuro”.

Savona, terza edizione del Career day

Il 25% dei partecipanti ha tra i 25 e i 35 anni ed è in possesso di una laurea: “È sempre un piacere vedere la Sala della Sibilla piena di persone in cerca di lavoro – ha detto Gabriele La Monaca, tutor Generali –. Cerchiamo di far incontrare operai, ingegneri, impiegati e consulenti assicurativi con chi offre opportunità vere”.

Tra le aziende presenti, anche realtà del territorio che investono sui giovani, come Icose: “Cerchiamo sei persone, tra operai e figure tecniche e amministrative – spiega Giacomo Vanara, responsabile controllo di gestione – Abbiamo progetti concreti per far crescere i nostri collaboratori”.

Chi cerca nuovi collaboratori sottolinea come non serva avere già tutte le competenze, ma la voglia di mettersi in gioco:“Abbiamo difficoltà a trovare giovani che vogliano crescere insieme a noi – ha spiegato Enri Brahimaj, responsabile risorse umane del polo logistico Vernazza –. Le competenze si possono imparare, ma serve motivazione”.

C’è poi chi due anni fa era alla Sibilla come partecipante, in cerca di impiego, e in questa terza edizione era presente in rappresentanza di una delle aziende che offre lavoro, il Gruppo Badano: “E’ vero, due anni fa ho partecipato al Career Day – racconta Francesco Mauro, oggi responsabile comunicazione del gruppo –. La prima edizione è stata una novità nel panorama e per il terzo anno si conferma un ottimo appuntamento per i giovani e per questo abbiamo scelto di partecipare”.

Il Career Day è stato anche un’occasione di scambio tra aziende. “Oltre a cercare candidati, ci confrontiamo anche con altri professionisti – dice Nicola Pellegrino, responsabile recruiting WeUnit –. È un momento di incontro utile a tutti”.

Infine, a raccontare l’importanza di questo evento sono stati gli stessi partecipanti. “Sono in disoccupazione, ma questa è una bella occasione per guardarsi intorno e trovare nuove possibilità” ha detto Laura Sasso. Riccardo Denevi cerca “una carriera più stabile e non più in balia delle agenzie interinali”, mentre Giulia Zucconelli è aperta a tutto: “Ad Albenga non ho trovato molto, sono venuta per ascoltare e vedere cosa sento più vicino a me”.

Un successo che conferma come il Career Day sia diventato un appuntamento importante per il territorio savonese, capace di mettere in contatto chi offre e chi cerca lavoro, con uno sguardo concreto e positivo verso il futuro.