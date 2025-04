Garlenda. Nel sessantesimo anniversario dalla sua fondazione, successo per il ritorno della storica gara promossa dal Comune di Garlenda, la Coppa Città di Garlenda.

La competizione si è disputata domenica e ha visto oltre settanta giocatori sfidarsi sulle diciotto buche del percorso del Golf Club di Garlenda. Divisi in tre categorie, si sono dati battaglia con la formula a punti stableford per aggiudicarsi i numerosi premi messi in palio da imprese, attività commerciali e turistiche di Garlenda.

Una giornata piena di iniziative. Mentre gli agonisti gareggiavano, i maestri del Golf Club hanno offerto lezioni gratuite e introduttive agli adulti ed ai bambini. Una iniziativa molto apprezzata.

Il Golf Club ha accolto gazebo espositivi curati dalla Pro Loco e dalle associazioni cittadine.

La premiazione è stata preceduta dalla affollata presentazione del libro “un colpo di..magia!” a cura di Monica Quirico e con le illustrazioni degli alunni delle scuole Garlenda. Il ricavato delle vendite sarà devoluto alla scuola Primaria locale.

“L’evento si è rivelato un successo oltre le aspettative, grazie alla disponibilità del Golf Club Garlenda nell’accoglierci, ci siamo sentiti come a casa, a tutti sono state offerte occasioni di svago e alle attività del territorio un importante momento d’incontro con i soci del club. La premiazione molto partecipata ha reso bene il senso del risultato raggiunto, un evento che dovremo assolutamente ripetere” è il commento del sindaco di Garlenda Alessandro Navone.

guarda tutte le foto 10



Calorosa l’accoglienza del Golf Club per il ritorno della competizione che fa prefigurare nuove future collaborazioni “In occasione dei 60 anni, il Golf Garlenda ha organizzato un calendario ricco di eventi – ha dichiarato Cristina Costa, neopresidente del Circolo -. Tra questi è stato un onore ospitare la Coppa Città di Garlenda che ha rappresentato non solo un evento sportivo ma una bella occasione per unire due belle realtà della Liguria immerse nella fantastica natura del nostro entroterra. Garlenda una grande eccellenza golfistica di tutto il nord Italia vi aspetta numerosi per mettervi alla prova su un campo aperto tutto l’anno e sempre in ottime condizioni”.

I risultati della competizione sono stati i seguenti.

PRIMA CATEGORIA

1° lordo: ALBERTO GAZZOLO 34 punti

1° netto: CRISTINA COSTA 36 punti

2° netto: MARCO GHINI 34 punti

3° netto: LIONEL AUZOU 32 punti

SECONDA CATEGORIA

1° netto VALENTINA MERLINO 39 punti

2° netto FABIO SAVASTANO 38 punti

3° netto GIUSEPPE SCARRONE 36 punti

TERZA CATEGORIA

1° netto PATRIZIA LO RUSSO 39 punti

2° netto GIOVANNI SACCOMANI 39 punti

3° netto PAOLA CAVALLARI 37 punti

1° Ladies ORNELLA BERRETTA 37 punti

1° Seniores: ANGELA BERRINO 37 punti

PREMI SPECIALI

Nearest to the Pin Femminile Buca 2

VALENTINA MERLINO 28,8 cm

Driving Contest Femminile Buca 5

CRISTINA COSTA

Driving Contest Maschile Buca 5

GIUSEPPE LUPPINO

Nearest to the Pin Maschile Buca 7

CHRISTIAN LUPI 37,0 cm