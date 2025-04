Gli studenti del Boselli Alberti Mazzini Da Vinci in visita alla Fondazione Pirelli: un viaggio tra grafica, pubblicità e storia aziendale

Savona. Una giornata all’insegna della creatività e della cultura d’impresa per la classe 3CSCCP dell’indirizzo professionale design per la comunicazione visiva e pubblicitaria dell’Istituto Boselli Alberti Mazzini Da Vinci, che ha visitato la Fondazione Pirelli nell’ambito di un’esperienza di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) focalizzata sull’arte della pubblicità.

Gli studenti hanno potuto esplorare l’Archivio Storico Pirelli, scrigno di oltre un secolo di storia aziendale, e partecipare a un laboratorio dedicato all’evoluzione della comunicazione visiva tra grafica e fotografia. Durante l’attività, sono state analizzate le campagne pubblicitarie più significative della storia nazionale del graphic design, con uno sguardo approfondito alle tecnologie e agli stili utilizzati dagli studi grafici più influenti del panorama italiano.

La visita si inserisce nel contesto de “Il progetto, la comunicazione visiva e la città”, una manifestazione diffusa promossa dall’Associazione MuseoCity ETS in collaborazione con il Comune di Milano, volta a valorizzare le realtà museali e culturali del territorio. L’edizione 2025, dal titolo “Le strade dell’arte”, vedrà la Fondazione Pirelli protagonista per il nono anno consecutivo con un evento speciale in programma per il 4 marzo, rivolto a scuole, università e accademie.

Proprio in occasione di MuseoCity 2025, è previsto un workshop con visita guidata sul rapporto tra impresa e progettazione culturale, con interventi di Bruno Genovese (Leftloft) e Laura Dellamotta (Dotdotdot), due professionisti che operano all’avanguardia nei linguaggi visivi e nelle tecnologie per la valorizzazione del patrimonio aziendale.

Durante la visita del 28 aprile, gli studenti hanno inoltre avuto modo di scoprire la mostra in corso “L’officina dello sport. Le squadre, la ricerca, la tecnologia, la passione e i valori sociali”, un ulteriore tassello per comprendere il legame profondo tra Pirelli, Milano e la sua evoluzione culturale e sociale.

Referente del progetto PCTO è il prof. Dario Crudele, mentre docente accompagnatore e insegnante della disciplina di grafica è la prof.ssa Sara Delfino, che ha guidato gli studenti nell’esperienza, offrendo spunti di riflessione e collegamenti con il percorso scolastico.

Un’esperienza formativa che ha saputo coniugare storia, arte e innovazione, offrendo agli studenti uno sguardo concreto sul mondo della comunicazione visiva e sul ruolo delle imprese nella promozione della cultura.