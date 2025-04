Savona/Roma. Sono arrivati questi mattina (venerdì 25 aprile) intorno alle ore 7 i cinque pullman che hanno portato i 254 giovani della diocesi Savona-Noli a Roma per il Giubileo degli Adolescenti.

Il primo dei tre giorni romani ha portato con sé il passaggio attraverso la Porta Santa della Basilica di San Giovanni in Laterano (che lo ricordiamo è la cattedrale della diocesi di Roma, attualmente senza vescovo dopo la morte di Papa Bergoglio) da parte di tutti i adolescenti della diocesi. Un momento importante che, nonostante le difficoltà logistiche, la diocesi ha voluto trascorrere insieme.

I giovani, accompagnati da alcuni sacerdoti della diocesi, dagli educatori e dal vescovo Calogero Marino sono passati così attraverso la Porta Santa recitando il Credo: “Il passaggio attraverso la Porta Santa ha un duplice significato. Da una parte rappresenta il passaggio attraverso Cristo, il riconciliarsi a lui. Il ritrovare il filo della fede e il riavvicinarsi a Dio attraverso, appunto, un percorso di fede – spiega il vescovo – Dall’altro rappresenta il pastore che vuole riconciliarsi con se stesso. L’attraversamento della porta santa ci deve aiutare a porsi delle domande su noi stessi per ritrovarci come figli di Dio”.

Gesù si definisce “porta” nel Vangelo di Giovanni, precisamente in Giovanni 10,7-9, dove dice: “In verità, in verità vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono ladri e rapinatori; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta; se uno entra per me, sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà pascolo”.

“Passando attraverso la porta noi scegliamo quindi di seguire Dio. È un momento di riconciliazione che deve essere seguito dal sacramento della confessione”, conclude.

Nel pomeriggio gli adolescenti hanno partecipato in zona Eur alla via Lucis. Domani mattina (sabato 26 aprile) sono fissati i funerali del papa, alla celebrazione funebre in piazza San Pietro parteciperanno anche il vescovo e i sacerdoti della nostra diocesi.

Ed è stata sveglia all’alba anche per i giovani della diocesi di Albenga-Imperia: un centinaio, tra ragazzi e ragazze ed educatori, sono partiti alla volta di Roma per partecipare al Giubileo degli Adolescenti. Grazie all’organizzazione dell’Azione Cattolica diocesana, questi giovani (dai 13 ai 17 anni) hanno l’occasione di compiere un pellegrinaggio giubilare, che consente a ognuno di sperimentare la grande misericordia del Signore. “Camminare insieme per le vie della Città Eterna ci aiuterà ancor di più a sentirci Chiesa” spiegano da Azione Cattolica della diocesi di Albenga e Imperia.

“Ovviamente questo pellegrinaggio si svolgerà in giornate particolarmente significative per la Chiesa, durante il lutto per la scomparsa del Santo Padre Francesco. Parteciperemo, domenica alle 10:30, alla messa celebrata dal cardinale Parolin in piazza San Pietro; si tratta di una delle messe dei ‘novendiali’, i tradizionali giorni di lutto che seguono i funerali dei Pontefici. Anche questa esperienza rappresenterà un momento di Chiesa che si stringe in preghiera per il pastore che ci ha lasciato”.

Un pellegrinaggio dunque ricco di iniziative, che aiuterà i ragazzi e tutti i partecipanti a sentirsi parte di una Chiesa non solo oltre le parrocchie e nella diocesi, ma, ancor di più, come comunità universale.