Loano/Albenga. Istituita nel 2017 attraverso una specifica integrazione del Codice della nautica da diporto, l’11 aprile ricorre la “Giornata del mare e della cultura marinara”, fortemente voluta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera che, parallelamente alle attività prettamente operative di ricerca e soccorso nonché di polizia marittima, si occupa di amministrare per lo Stato gli usi civili del mare.

La diffusione dei valori della cultura del mare e di quanto esso sia risorsa di grande portata scientifica, ricreativa ed economica passa innanzitutto nelle attività di promozione presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Di qui, la promozione di iniziative formative e divulgative per diffonderne la conoscenza, al fianco della scuola che accompagna i giovani nella loro crescita, educandoli al rispetto, anche del bene mare.

L’iniziativa, che ha coinvolto vari istituti scolastici del territorio e della Città Metropolitana di Milano, è durata tutta la settimana concludendo proprio l’11 aprile, è stata resa possibile grazie alla sinergia tra l’Ufficio Circondariale marittimo di Loano – Albenga assieme al Museo del Mare di Loano, la Fondazione CIMA, il Circolo Nautico di Loano, i pescatori professionali del Porto di Loano e al prezioso contributo del servizio Pedibus del Comune di Loano. Tutti uniti da un obiettivo comune: trasmettere alle nuove generazioni il valore del mare, della sua cultura, della sua tutela.

Oltre 350 esploratori tra grandi e piccini hanno varcato i confini della scuola per immergersi – è il caso di dirlo – in un’esperienza educativa e affascinante tra banchine, pontili e tradizioni del mare. È con questo spirito che in occasione della “Giornata del mare e della cultura marinara” che si è aperto le porte del Porto di Loano e non solo ai bambini della Scuola dell’infanzia di Ceriale il “Flauto Magico”, agli alunni della Primaria e Secondaria dell’Istituto del Val Varatella di Borghetto Santo Spirito, ai ragazzi dell’Istituto d’Istruzione Secondaria “Giovanni Falcone” di Loano e ai ragazzi di vari Istituti Secondari della Città Metropolitana di Milano trasformandolo, per qualche giorno, in una vera e propria aula a cielo aperto.

Si è vissuto momenti di scoperta, gioco e apprendimento, guidati dal personale della Guardia Costiera in un percorso coinvolgente che ha unito passato e presente, tradizione e innovazione. Hanno potuto osservare da vicino le unità navali impiegate per la sicurezza in mare, ascoltare racconti legati alla vita dei marinai e alla storia della città, e apprendere le regole fondamentali per rispettare l’ambiente marino e costiero. Non solo didattica, dunque, ma una vera e propria esperienza di cittadinanza attiva, dove i più piccoli sono stati accompagnati a riconoscere il mare non come semplice sfondo delle vacanze estive, ma come patrimonio comune da conoscere, rispettare e difendere. Nel 160° anniversario della fondazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera, l’edizione 2025 della Giornata del Mare ha assunto un valore ancora più simbolico. Celebrare questa ricorrenza attraverso il coinvolgimento delle scuole rappresenta la volontà puntare sull’educazione dei più giovani per costruire un futuro in cui il rapporto con il mare sia basato sulla consapevolezza, sul rispetto e sull’orgoglio per la propria identità territoriale.

A Loano la Giornata del mare e della cultura marinara

“Ogni occasione è ben accetta” dichiara il comandante dell’Ufficio Circondariale marittimo di Loano – Albenga, Tenente di Vascello Alessandro Venuto. Per ogni informazione inerente i compiti istituzionali delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, è possibile visitare il sito www.guardiacostiera.it, mentre per segnalare le emergenze in mare è attivo 24 ore su 24 il numero blu 1530, raggiungibile sia da telefonia fissa che mobile e che permette di mettersi in collegamento con l’ufficio della Guardia Costiera più vicino.