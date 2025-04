Giornata del Mare: a Varazze un laboratorio sulle tartarughe marine per sensibilizzare gli studenti

Varazze. Sensibilizzare. Anche questo ha fatto la Giornata del Mare che si è svolta a Varazze. Sono stati oltre 120 gli studenti coinvolti, tra scuola media ed elementare. È stata anche un’importante occasione per coinvolgere i giovani studenti al tema delle tartarughe marine e alla loro nidificazione nella nostra regione.

“Dal 2021 la Liguria infatti è diventata sito di nidificazione per la tartaruga marina Caretta caretta – spiegano a IVG gli esperti di Menkab – che, anche in seguito al cambiamento climatico, sta spostando sempre più a nord la scelta per il proprio sito di nidificazione. L’estate 2024 è stata infatti protagonista di ben 5 nidi (Finale Ligure, Pietra Ligure, Alassio, Laigueglia e Arma di Taggia) e ha visto coinvolto il GLIT (Gruppo Ligure Tartarughe) nella gestione dei nidi e della loro schiusa”.

“In seguito a questi eventi è iniziata quindi anche una progettualità di comunicazione e coinvolgimento degli studenti e dei cittadini e la Giornata del Mare – sottolineano i biologi – è stato lo scenario perfetto per raccontare e spiegare la presenza di questa tartaruga nel Santuario Pelagos, grazie al laboratorio gestito dall’Associazione Menkab con la collaborazione dell’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi e il supporto dell’Associazione Europea Rotary Ambiente”.