Giornata del Mare 2025, le iniziative in programma l’11 aprile

Savona. E’ in programma il prossimo 11 aprile la “Giornata del Mare e della cultura marina”. Istituita nel 2017, invita ogni anno a riflettere sull’immenso, prezioso e delicato ecosistema marino al quale la città di Savona è legata indissolubilmente.

In occasione della ricorrenza, la Guardia Costiera di Savona ha organizzato una serie di eventi per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.

Nella ricorrenza 2025, la Guardia Costiera di Savona, nel palinsesto dei vari eventi organizzati, ha voluto inserire una importante novità rappresentata da un concorso artistico denominato “Storie e colori del mare nel 160° anniversario dalla fondazione del corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera”, allo scopo di promuovere e sviluppare presso le giovani generazioni la cultura del mare e delle sue tradizioni, di riflettere sul prezioso ecosistema marino al quale la provincia di Savona è fortemente legata, di valorizzare le tradizioni marinaresche ed il patrimonio storico legato al mare, al nostro paese ed alle tante attività della Guardia Costiera nell’anno dedicato alle celebrazioni del 160^ compleanno del corpo.

Il concorso in parola, grazie alla fondamentale collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio III Ambito Territoriale di Savona, è stato aperto a tutti gli/le studenti/esse delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Savona. Ampia è stata l’adesione con la partecipazione di 12 scuole con circa 530 studenti coinvolti nella creazione di elaborati che hanno come obiettivo quello di raccontare il mare e la Guardia Costiera con lo sguardo dei giovani. Tali elaborati verranno valutati da una giuria, composta da artisti locali, con la premiazione che si svolgerà giorno 14 aprile, alle ore 9.30 presso il PalaCrociere Costa.

Inoltre, nelle mattinate del 10 e 11 aprile, a Savona e a Varazze, la Guardia Costiera ha organizzato alcuni momenti formativi legati al mare sempre a beneficio degli studenti delle scuole, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana, della Lega Navale italiana, del Museo Navale dell’Istituto Nautico di Savona e del Cima foundation.

Verranno proposti laboratori di biologia marina e di tecniche scientifiche per lo studio dei Cetacei presso la banchina della Guardia Costiera, nozioni di primo soccorso sanitario e la mostra di vari modellini presso il Museo Navale con la possibilità di un magico viaggio nell’incantevole Planetario alla scoperta delle meraviglie del cielo notturno.