Albenga. Tre ori, un argento, un bronzo ed ottimi piazzamenti. Questo è il bottino di medaglie che la Polisportiva Agi ha portato a casa nella prima gara regionale Uisp di acrobatica con combinazioni.

Domenica 13 aprile a Cogoleto la squadra allenata dalle istruttrici Annamaria Tricomi ed Eva Verus ha convinto portando esibizioni nuove e ben eseguite.

Per la seconda categoria senior si posizionano ai piedi del podio il duo formato da Ouiam Boulmane e Delia Giovannini, alla loro prima gara insieme.

Per la terza categoria junior guadagnano un meritato terzo posto Vittoria Burastero e Giulia Nan , le seguono le compagne di squadra Camilla Yassine e Margherita Pirro (quarte) e le due coppie debuttanti formate da Miriam Yassine con Aurora Guardamagna (quinte) ed Eranda Spahiu con Matilde Molinari (seste).

Per la terza categoria senior le “veterane” Grecia Zenteno Gonzales e Sveva Munari portano in campo gara la loro esperienza sfiorando il podio per pochi centesimi. Lucrezia Bonifazio e Nina Tassara, nella stessa categoria, svolgono un esercizio preciso ed elegante ed ottengono il sesto posto.

Ginnastica acrobatica, la Polisportiva Agi alla prima gara regionale Uisp

Debutto ai regionali anche per le due combinazioni di trio. Per la terza categoria senior Grecia Zenteno Gonzales, Lucrezia Bonifazio e Lidia Lanzalaco eseguono il loro emozionante esercizio guadagnando la sesta posizione. Le precedono al quinto posto il promettente trio junior composto da Eranda Spahiu, Camilla Yassine e Miriam Yassine.

Prima volta anche per Margherita Caracciolo ed Elisa Burastero insieme nella loro esibizione con gli appoggini livello 3 che ottengono la medaglia d’oro.

Per la quarta categoria la nuova coppia Elena Borghi ed Elisa Burastero emozionano con la loro prova e si posizionano quinte.

Confermano il titolo di campionesse regionali per il secondo anno consecutivo Celeste Rega e Margherita Caracciolo. Una medaglia d’oro ottenuta con un esercizio preciso e coinvolgente.

Infine per il programma non competitivo hanno debuttato le ginnaste più piccole della squadra nella categoria Duo A junior. Ottimo esordio per Vittoria Marri con Fjona Samurri che salgono sul gradino più alto del podio in fascia Oro. Diletta Munari con Fjona Samurri conquistano invece la fascia Argento.

La Polisportiva Agi e le istruttrici si ritengono soddisfatte della prestazione della squadra formata da tante giovani ginnaste che stanno crescendo e migliorando e rappresentano una promessa per il futuro.

Prossimo appuntamento a Cogoleto per la seconda prova regionale il 10 maggio, per terminare poi con i nazionali Uisp a Castel Goffredo (Mantova) dal 31 maggio al 2 giugno.