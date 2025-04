Gemellaggio gastronomico internazionale all’alberghiero Migliorini di Finale Ligure

Finale Ligure. Nei giorni 1 e 3 aprile, l’Istituto Alberghiero Migliorini del Nuovo Polo Scolastico di Finale Ligure ha aperto le sue porte ad alunni e alunne provenienti rispettivamente dal Lycée du Grenier à la Ravoire (Francia) e dal Mädchengymnasium “St. Agnes” di Stoccarda (Germania). L’iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione con le professoresse del Liceo Della Rovere di Savona, con il quale l’Alberghiero porta avanti consolidate attività di partenariato, ha offerto agli studenti stranieri un’immersione nel cuore della tradizione culinaria ligure.

Durante le giornate di visita, i giovani ospiti, accompagnati dai loro insegnanti e dalle docenti savonesi, hanno partecipato attivamente a coinvolgenti laboratori di cucina insieme ad alcune classi dell’istituto finalese. Sotto la guida esperta dei docenti dell’Alberghiero, si sono cimentati nella preparazione di alcune delle eccellenze gastronomiche del territorio: dal profumato pesto al mortaio alla realizzazione artigianale della pasta fresca, passando per la fragrante pizza e la tipica focaccia ligure. Non sono mancati i piatti di mare, con la preparazione dello zimino di seppie, e i dolci tradizionali, come i golosi gobeletti e il celebre pandolce genovese.

Al termine delle intense attività in laboratorio, gli studenti hanno potuto gustare i frutti del loro lavoro durante un pranzo conviviale, serviti con professionalità dagli alunni di sala dell’Alberghiero Migliorini. Nel pomeriggio, l’esperienza si è arricchita con una visita guidata alla scoperta del suggestivo borgo medievale di Finalborgo. Ad accompagnare i visitatori tra le vie cariche di storia e fascino sono stati gli alunni del corso di ricevimento accoglienza dell’istituto finalese, mettendo in pratica le loro competenze linguistiche e di guida turistica.

Questa stimolante iniziativa di scambio culturale e didattico ha rappresentato un’importante opportunità per gli studenti di tutte le scuole coinvolte, promuovendo la conoscenza reciproca, l’apprendimento di nuove lingue e tradizioni, e valorizzando al contempo il ricco patrimonio enogastronomico e culturale del territorio ligure. Un’esperienza formativa a tutto tondo che ha lasciato un segno positivo in tutti i partecipanti.