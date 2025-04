Pietra Ligure. A Pietra Ligure sono in corso le ricerche della gattina Alice.

La micia probabilmente è caduta dal terrazzo dell’abitazione dei suoi padroni in via 4 Novembre (angolo via Matteotti, all’inizio della zona pedonale dalla parte del Maremola). E’ una gatta tigrata molto socievole, non ha collare.

Chi dovesse avvistarla può contattare Federica al numero è 349-4587204 oppure Clemente 348-8982420.

I proprietari offrono una ricompensa.