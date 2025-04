Garlenda. Incidente sul lavoro mortale a Garlenda, nel primo pomeriggio odierno (18 aprile). È successo una manciata di minuti prima delle 14, in Borgata Fuenza.

Stando a quanto riferito, la vittima è Massimo Caliciuri, 53 anni, corriere presso Scl, che è rimasto schiacciato, per cause ancora da accertare, da un furgone.

Stando ad una prima sommaria ricostruzione dell’accaduto, l’uomo, classe 1971, residente a Varazze, era impegnato in una consegna e ha lasciato il mezzo in una strada parecchio in salita, ma ad un certo il furgone si è messo in movimento, è sceso all’improvviso e lo ha travolto in pieno.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, un’ambulanza della Croce Rossa di Alassio, l’automedica del 118, i vigili del fuoco, carabinieri e la polstrada, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari, per il 50enne non c’era più nulla da fare ed è deceduto a seguito dei gravi traumi riportati nel violento impatto con il furgone.

Nella sua repentina discesa il mezzo ha sfondato anche una recinzione e un palo della linea telefonica, letteralmente sradicato dal furgone in corsa e spostato all’indietro di circa 3-4 metri (i tecnici sono già al lavoro per un suo ripristino).

Il mezzo è sceso giù da una salita molto ripida, laterale, e ha tagliato la strada in via Roma: per fortuna, in quel momento non stava transitando nessuno, altrimenti il bilancio poteva essere molto più grave.

Sul luogo della tragedia sono ancora in corso i rilievi e gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio mortale.

Sono al vaglio diverse ipotesi: da capire principalmente se il freno a mano fosse inserito o meno e se, anche inserito, non si sia eventualmente rotto. Per quest’ultima circostanza bisognerà attendere l’esito di una perizia tecnica, nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria sul decesso dell’uomo, con il furgone posto sotto sequestro proprio in attesa delle analisi peritali.